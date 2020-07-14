美國駁中國南海主權擴張違法　斥北京威嚇掠奪南海資源

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）美國國務卿龐培歐在週一（13）正式表態，中國在南海的主權伸張是「完全違法的」，雖然他沒有指出美軍將增加在南海地區的行動，但這是美國政府針對南海主權爭議所做最嚴正的批判，也預料將再度升高美中衝突。

龐培歐（Mike Pompeo）透過聲明表示，「今日我們將強化一個重要且有爭議的地區—南海—的美國政策。我們明確表達，北京聲稱擁有南海大部分地區的海上資源的作法是完全違法的；北京透過罷凌手段控制這些資源的也是非法的。」

龐培歐表示，美國致力維護南海地區的和平與穩定，並依照國際法倡議海上的自由，以保持貿易暢通無阻，美國也反對任何使用脅迫或武力方式解決爭端的企圖，「然而這些共同利益正遭受中華人民共和國前所未有的威脅，北京正利用威嚇手段破壞壓迫東南亞沿海國家在南海的主權」，這個事實已持續多年。

《紐約時報》報導，這是海牙國際法庭在2016年針對南海的主權爭議做出的判決以來，美國政府對判決結果表達最強烈且明確的支持。

判決認定，中國自2009年起所主張的「九段線」南海主權範圍沒有法律依據，中國當時則是表明無法接受判決結果；龐培歐在聲明中除了支持上述判決外，也表示美國否定中國聲稱所有擁有的南海諸島主權，其12海哩的範圍也屬於中國領海的主張。

龐培歐的聲明並未表明美國將在南海採取更多軍事行動，但卻暗示了美軍可能會支持東南亞國家對抗中國的侵略，包括越南、馬來西亞，以及菲律賓等。至少有六個政府都聲稱擁有南海諸島的主權，包括台灣，實質控制南沙群島的太平島及東沙群島的東沙島。

研究顯示，中國自2014年起開始在南海地區透過填海造陸的方式，擴大部分礁島或礁岩的面積，並在上方建立軍事設備，此舉已引發周邊國家抗議。