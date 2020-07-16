〈時評〉中國人姓「賈」的何其多？

中國有「百家姓」一書，其中臚列的姓氏當然遠超過一百個。其實，光所謂的中國「漢族」姓氏，從常見的王、李、張，到稀有的伯、脫、須，總數就有將近3500個之多。

中國有一句成語叫「改名換姓」。有鑒於此，再加上中國人當年不打自招的順口溜「十億國人九億騙、還有一億在訓練」，追根究柢起來，吾人認為當今十四億中國人中，姓「賈（假）」的人口應該最多！

從中國最高領導人習近平、李克強，到為虎作倀的傳聲筒華春瑩、耿爽之流，在公開場合，聽其言，哪一個不是以生為中國人為榮、為傲？哪一個給過「美帝」好臉色看？觀其行，習近平的寶貝女兒習明澤、李克強的女兒（以次，如全國政協主席賈慶林的外孫女李紫丹、外交部長楊潔篪女兒楊家樂等族繁不及備載），不都是留美的？

上有所好，下必隨之。2019年當上外交部新聞司長的華春瑩，早在2015年底就在舊金山灣區購置房產，供女兒留學居住之用；上個月宣布卸任中國外交部發言人的耿爽，七月以中國常駐聯合國副代表身分，向聯合國秘書處遞交履職證書。諷刺的是，有美媒爆料，一向罵美國罵得不亦樂乎的耿爽，刻正帶著女兒在紐約讀中學。

這樣的習近平、李克強、賈慶林、楊潔篪、華春瑩、耿爽等等，應該都本姓「賈」吧？

還有，如果沒有「我是中國人也是台灣人」或「我是台灣人也是中國人」的雙重國籍選項，要馬前總統就「我是中國人」與「我是台灣人」二選一，2008年3月21日選前之夜喊出「燒成灰都是台灣人」、綠卡仍在「自動失效」中的馬前總統，會選擇當台灣的過客還是歸人？看看在馬習會中，喜不自勝、孺慕之情溢於言表的馬英九；看看自詡任內與美國、日本關係「歷年來最好」，坊間的評價定位卻是「反美」「仇日」「親中」的馬英九；看看八年總統任內，女兒的美國護照，說不放棄就不放棄，結果創造出父親是「中華民國」總統，女兒是美國人的天下奇觀、台灣奇蹟的馬英九，躋身中國賈姓大家族，當之無愧吧？

（作者為新竹教育大學退休副教授)