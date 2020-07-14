〈時評〉台灣監察院長提名風波　陳菊應有所為 有所不為

國民黨立委謝衣鳳（前左起）、葉毓蘭、陳玉珍等14日 一早在立法院後門靜坐抗議監察院人事案，民進黨立法 院黨團總召柯建銘（後左淺藍襯衫者... 國民黨立委謝衣鳳（前左起）、葉毓蘭、陳玉珍等14日 一早在立法院後門靜坐抗議監察院人事案，民進黨立法 院黨團總召柯建銘（後左淺藍襯衫者）隨後也來到現場 ，在一旁注意動靜。 中央社記者施宗暉攝 109年7月14日 (來源 中央社)

立法院才剛要正式審查監察委員人事同意案，朝野雙方旋即為了陳菊能否出任監察院長一職，爆發流血衝突，並且上演全武行，這樣的一個結果，肯定不是陳菊所想要的出場序，但此時此刻的陳菊，難道就等著被護航過關嗎？

朝野衝擊的起點，就是陳菊的人事案，就算她不願意主動放棄監察院長的提名，但在社會氣氛高度對立的當下，她應當有所為、有所不為，才能弭平對峙升高的氛圍。

立法院從本周開始審查監委人事，由於陳菊的人事案剛出爐時，國民黨選在召開臨時會的前夕，搶占立法院議場，最後被民進黨以人數優勢突圍，那時候已埋下日後導火線，可以預料會有更激烈的場面發生。

果不其然，立法院臨時會剛剛正式審查監委人事案，立刻演變為流血衝突。而且，為了護送陳菊順利進入立法院，從上周開始，民進黨團派人24小時輪流守在議場，到了這次審查前一天，立法院四周更是圍起重重警力，彷彿又回到了戒嚴時代。

諷刺的是，當年民進黨街頭抗爭起家時，要對抗就是這種壓抑民主、自由的威權體制，陳菊更是其中一位代表性人物，如今，物換星移，朝野更迭，為能讓陳菊可以出任監察院長，反而變成被既得利益者保護的對象，陳菊心中不知作何感想？

對民進黨來說，監委人事案的箭在弦上，恐怕不得不發，但陳菊更應借此展現她的風範，因為這一局，成也陳菊、敗也陳菊，千萬不到強渡關山後，陳菊出任監察院長，反而卻造成更多的遺憾。

陳菊當所為的是，應該對外一一釋疑，包括在野黨和外界質疑的種種弊案，像是高雄氣爆案、總統府私菸案等，並且宣示她的立場，以及承諾有機會擔任監察院長時，不光只是放棄民進黨籍，更進一步要承諾會追查弊案，甚至是與民進黨政府有關的所有案件。

陳菊有所不為的是，避免去挑起朝野更多的對立，甚至不急在第一時間就要進入立法院，而是等到彼此釋出善意後，再進入正式的人事同意權審查流程，否則愈急，只會引發更多衝突，讓彼此更難堪。

如何化解這次的危機，就看陳菊能否展現她的智慧與高度。

（作者李平華，資深媒體人）