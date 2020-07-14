南台灣2警察局長突遭中央拔官　台南市長黃偉哲質疑行政院長蘇貞昌「雙重標準」

警政署13日表示，台南市警察局長周幼偉（左）和高雄市警察局長李永癸（右）兩人職務已報請內政部調整。（中央社檔案照片） 警政署13日表示，台南市警察局長周幼偉（左）和高雄市警察局長李永癸（右）兩人職務已報請內政部調整。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）行政院長蘇貞昌昨(13日) 表示，治安事件頻傳，總統蔡英文感到憂心，他很難過，要求各縣市警局長要負責。警政署下午隨即表示，高雄市和台南市警局長應勇於承擔責任，已報內政部職務調整。

蘇貞昌13日上午出席警政署「警察防疫尖兵」表揚活動，致詞時提到，近來治安事件較多，他感到很難過，「我覺得獎勵要從底層開始，但究責要從負責一個縣市的局長和相關負責主管」。

對此，警政署13日下午發布新聞稿表示，近期陸續發生舞廳槍擊和殺人命案，已影響民眾治安觀感，高雄市警察局長李永癸和台南市警察局長周幼偉為地方治安首長，應勇於承擔責任，已報請內政部職務調整。

警政署表示，11日已通令各警察機關加強掃蕩黑幫、非法槍械及相關酒店、舞廳等夜店，進行高頻率密集性臨檢等治安強化作為。

行政院長蘇貞昌今天(14日) 受訪談及台南市與高雄市政府警察局長異動時說，他始終最重視治安與最支持警察，要求也最嚴格。警察很多地方做得很好，獎勵從基層做起，究責從局長開始。

台南市日前發生幫派分子因在舞廳敬酒起糾紛，雙方互開10多槍；高雄市10日也發生舞客消費口角衝突，男子遭人持刀刺傷送醫不治。

警政署強調，國人對社會治安及安全生活的殷切期盼，是警方責無旁貸的責任。各警政首長要主動積極率領所屬期前檢視潛藏治安因素，事先防制且下定決心讓黑道幫派或是夜店業者為破壞治安付出慘痛代價。

對兩地警察局長突遭撤換，台南市長黃偉哲、高雄市代理市長楊明州，13日都表達尊重警政署人事一條鞭制度。

新北市長侯友宜曾與周幼偉一同偵辦319槍擊案，14日接受媒體訪問時盛讚他是一個認真努力的首長。侯友宜並強調: 在治安掌控上，中央與地方都要支持警察，這並不是單一警察的責任。

這樣的人事異動是否違反慣例，蘇貞昌14日上午在蘇澳港13號碼頭出席樂觀小帆手-海洋台灣夢啟航典禮，接受媒體聯訪表示，大家可從另一角度想想，如果他什麼都不管，就當沒什麼事發生、只做好人，會是另一種什麼狀況。

他說，人民最在意治安，如何做好，政府都用盡全力。蔡總統非常關心，就任以來大力支持提升警察裝備、人力補充與經費給予，甚至執勤各種困難與狀況，都徵得立法院同意修法。

媒體追問台中市治安有比台南與高雄好嗎？蘇貞昌表示，各狀況可從各角度看，但他做事基準與原則始終不變。

至於這是否為內政部長徐國勇與警政署長陳家欽「內鬥」，蘇貞昌說，這種過程描述很多不符事實。

聯合新聞網則稱，黃偉哲13日傍晚對於警察局長周幼偉將被撤換的消息指出，治安比台南更嚴重的有好幾個縣市，若依這標準換過好幾輪了，他非常肯定一年來周幼偉在台南治安工作上用心。

中央社引述黃偉哲說，雖然只有短短1年，但周幼偉以警察局為家，辦理治安、交通改善都有成績。台南市持續維持六都治安滿意度第一，對於警察服務滿意度也是第一。

黃偉哲肯定周幼偉工作上戮力從公，對於周幼偉突然被撤換，雖尊重中央警政一條鞭的人事權，但是也希望任何的局長、任何的警察人員只要辦好治安，我們都肯定；只要沒辦好治安，隨時就要換掉。

針對高雄市政府警察局長李永癸職務調整，高雄市政府透過新聞稿表示，「尊重內政部警政署人事一條鞭制度，對高階警官的職務調整都予以尊重，並肯定基層員警的辛勞與努力。」李永癸個人也是簡短回應「尊重警政署做法」。

高雄市警察局長李永癸簡歷:

李永奎是中央警察大學第44期行政警察學系畢業、東海大學公共事務管理學系碩士，曾任高市警局督察長、副局長，熟悉38個行政區治安狀況，107年7月16日調任高雄市政府警察局長。

台南市警察局長周幼偉簡歷:

周幼偉是警大48期畢業、文化大學中國大陸研究所碩士，歷任澎湖縣政府警察局長、警政署公共關係室主任、保三總隊總隊長、警政委員等重要警職歷練，去年(2019年) 7月22日調升台南市政府警察局長。