【今天必看】「萬安43號」演習7/14下午1時30分舉行　全台灣同步、人車及燈火不管制

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）「萬安43號」演習今(14日) 下午1時30分至2時舉行，考量防疫需求，期間不實施疏散避難及人車管制；另外，空中威脅告警系統也同步發放簡訊。

所以，聽到警報聲，請勿驚慌，保持冷靜！！！

國軍漢光36號實兵實彈演習已在昨(13日) 正式登場，國防部全民防衛動員室今表示，有別於往年，今年規劃採取有預告、全國不分區域（包括外、離島）同時於下午1時30分至2時，統一實施30分鐘防情傳遞、防空警報，及空中威脅告警系統警訊發放演練，爭取預警時間並提升偏遠地區警報涵蓋率。

國防部指出，考量武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫需求，為避免群聚感染並遵循中央流行疫情指揮中心防疫指導，演習期間不實施疏散避難，以及人車管制。

警政署臉書今天也po出相關消息如下:

台北市警局今天表示，109年軍民聯合防空「萬安43號」演習7月14日舉行。台北市警察局今天發布新聞資料表示，為加強宣導演習，特別製作「萬安43號」演習宣導影片，已放置在「臺北波麗士」臉書（Facebook）粉絲專頁，歡迎民眾追蹤、關注。

北市警局指出，除拍攝影片外，也規劃設置宣導海報、傳單等，即日起在公共場所及人潮熱點張貼及發送，包含郵局、市場、里辦公室等處，並製作英文、印尼文、日文等國語言的宣導單。

北市警局提醒:

演習時民眾聽到警報聲或收到手機警訊時，請不用驚慌，