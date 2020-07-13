台北松山文創園區推出藝起振興加碼大放送　消費滿千50萬好禮等你抽！

松山文創園區配合三倍券推出「夏日松一下」活動，其中「松菸水水市集」將於每週五、六、日舉辦(圖/松菸) 松山文創園區配合三倍券推出「夏日松一下」活動，其中「松菸水水市集」將於每週五、六、日舉辦(圖/松菸)

（台灣英文新聞／文化組 台北綜合報導）松山文創園區推出「夏日松一下」藝起振興加碼大放送活動，串聯園區內的文創店家，當日累計消費滿1,000元即有機會獲得大獎，將從7月15日至9月30日止。

随著振興三倍券將正式啟用，為鼓勵民眾使用並促進藝文消費，松山文創園區從7月15日(三)至9月30日(三)推出「夏日松一下」藝起振興加碼大放送活動，串聯松山文創園區內的文創店家-松菸小賣所、松菸風格店家、台灣設計館等一起聯合振興。

「夏日松一下」活動為當日累計消費滿1,000元，即有機會獲得誠品行旅雅緻套房住宿一晚（價值新台幣20,000元）、Samsonite硬殼行李箱（價值新台幣13,000元）、「返校實境體驗展」等千樣總價值超過50萬元好禮。

園區內松菸風格店家各品牌同步推出「生活選品好入手－文創商品3折起」等超多好康優惠，及限量20組「疫情退散好康福袋」，只要1,880元即可購得價值6,390元的環保數位相機、純銀精工耳環等超值設計選物組合。

活動期間，松山文創園區結合暑期三檔大展共同振興宣傳，被譽為美國20世紀最具神秘感的街頭攝影先驅的國際知名展覽「Vivian Maier 薇薇安・邁爾攝影展」，展覽空間設計搭配街頭攝影主題展出113件作品，彷彿走入街拍實景。

榮獲第22屆台北電影獎百萬首獎的「返校」，其全球最暢銷電玩IP「返校實境體驗展」展場營造仿舊質感，讓民眾身歷其境感受劇情裡的恐懼氛圍，開展以來每天排人潮不斷！

國內有史以來最大規模的2020年臺灣運動產業博覽會「撼動未來，Moving the Future」將於7月17日開展，展場內規劃夏日滑雪、棒球、科技體適能、電競等多項運動體驗，園區與誠品生活松菸店合作推出撼動未來專屬優惠，免費體驗運動另可享松菸文創品牌消費優惠。

【夏日松一下．藝起振興加碼大放送活動】

■活動日期：109年7月15日至9月30日於松山文創園區內，當日消費累計發票滿1,000元，即可獲得抽獎乙次

■發票累計單位：松菸小賣所、松菸風格店家、設計點、台灣設計館、不只是圖書館、琉璃工房 LIULI 博物館．藝廊．咖啡、閱樂書店

■活動贈品：