台灣金馬電影大師課齊聚國際影壇夢幻組合　大規模專業影視課程11月登場

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)金馬大師課論壇由６位享譽國際影壇的大師組成，包括剪接指導廖慶松、音樂家林強與演員張震等，更在開課前分享和導演侯孝賢合作的實務經驗。

金馬執委會與文化部影視及流行音樂產業局合作，並獲得和碩聯合科技贊助的2020金馬電影大師課，今（13）日在臺北文創大樓文創會所展開，從攝影、剪輯、音效、配樂、美術設計、表演等專業領域切入的精彩系列課程。

執委會特別邀請侯孝賢導演馳名國際影壇的御用夢幻團隊，包括剪接指導廖慶松、攝影指導李屏賓、聲音指導杜篤之、藝術指導黃文英、作曲家林強與演員張震等六位重量級影人，傳授獨門心法與寶貴經驗。正式開課前，他們六人也齊聚一堂大師課論壇，和台下學員分享與侯孝賢合作多年方式與挑戰，以及彼此在團隊中學習到的獨特經驗。

與侯孝賢導演合作超過45年廖慶松憶起當年在中影遇見侯導的印象：「臉圓圓，笑起來像個小太陽，喜歡模仿、觀察別人，是個樸實可愛的小男孩，沒想到在工作上要求那麼高。」多年來的情誼，令兩人關係像導師、朋友又像家人，連夥伴們都笑稱他們的關係很「曖昧」。

與侯導合作《風櫃來的人》讓廖慶松體悟到不一樣的電影拍攝方式，使他開始走向之後「情感邏輯」的剪接方法。參與過侯導電影演出及音樂製作的林強表示，自己是在當兵時看了《風櫃來的人》，讓當時只看好萊塢電影的他有不一樣的啟發，後來見到導演本人時內心非常澎湃感動，相較其他拍攝團隊的前輩們來說，他有著更多景仰。林強也提到自己原本是一個不善社交的音樂人，是侯導鼓勵他多多與劇組交流，也讓他之後與電影界有更多合作。

自《童年往事》與侯導展開合作的李屏賓認為拍電影可以學到很多東西，比如他與侯導合作久了，侯導對燈光學習掌控越來越厲害，李屏賓笑稱連自己也被控制了，拍攝時的燈光越用越少，燈光藏得越來越隱密。

杜篤之表示，因爲侯導拍攝時不喜歡人太多，常要求工作人員離開現場，這對收音師來說是個挑戰，不僅要完美收音，還得躲起來不要被侯導看到。杜篤之更說，侯導的拍攝現場很安靜，他們是藉由觀察侯導手上茶杯放下與否，來確定拍攝的起斷點。

《最好的時光》也是張震與侯導合作的起點，張震笑說當時拿到的劇本只有一張紙，令他印象深刻，侯導對文學的重視也對他的表演有很大幫助，除了侯導帶給演員參考的書籍，張震自己也會搜集閱讀更多資料，希望自己可以更接近導演的要求。

相較其他合作風格眾異的導演，張震認為侯導要求的難度最高，因為要把自己所學融會貫通，內斂出最自然的一面，雖然很痛苦卻是有趣的經驗。

「金馬電影大師課」是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，今年除了固定於11月金馬影展期間舉辦的課程外，搶先於7月13日至15日期間展開第一梯次系列課程，11月的第二梯系列課程預計10月中公布。