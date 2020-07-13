迎「報復性出遊」南台灣成首選 屏東推六色主題玩轉山海線

屏東LOG IN 安心六色主題遊 歡迎踩出你的屏東新色（圖/ 屏東縣政府） 屏東LOG IN 安心六色主題遊 歡迎踩出你的屏東新色（圖/ 屏東縣政府）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）隨著疫情解封，全台旅遊業者迎接國「報復性出遊」。而有山有海的屏東特別推出「LOG IN 安心六色主題遊」，7月10日的記者會上，屏東縣長潘孟安聯合在地旅遊業者，透過六大色彩-屏東專屬的藍、黃、綠、橙、紅、粉，把屏東LOG IN在民眾心中，實際走踏踩出不一樣的屏東。

屏東縣長潘孟安表示，屏東六大獨特色彩中，運動的「藍」，帶出的是海平面上下不同BLUE，穿越過白雲的藍天、深沉從海底靛色跳出海面藍，輕航機劃過天際、潛水尋覓海底寧靜、兼具衝浪與划船模式的立式划槳(SUP)再到衝破浪花的衝浪挑戰，每樣運動「藍」，都能讓您用汗水感受陽光的南國氣息。

創意在時序中流動，但傳承的「黃」在不同的慶典中展現不同族群的文化內涵，客家的攻炮城、閩南人的王爺奶奶回娘家、全屏東21處的迎王祭典再加上土地公、五路財神等等，這信仰豐富的「黃」正散發出無限的精彩。

屏東LOG IN 安心六色主題遊 歡迎踩出你的屏東新色（圖/ 屏東縣政府）

來到國境之南，平靜與安定之感油然而生，這從眼前草原、森林、古道散發出的「綠」深深吸引你駐足，踩踏這地境豐富的屏東，落鷹繽紛、鳴叫婉轉多變的伯勞鳥、奔馳的梅花鹿都能俯仰得見。

而色彩中最暖的「澄」則蘊含了屏東客家、原民、閩南、眷村等多元文化融合後的豐富能量，綻放出的光彩不僅獨特也呈現多元人文在屏東深根發展之美。

吸引目光的「紅」就屬屏東在地美食了，屏東小吃從飯湯、肉粿、板條到黑鮪魚、油魚子、櫻花蝦，再到燒冷冰、肉圓、紅豆餅以及出國比賽的蓮霧、芒果、紅龍果、鳳梨等等，每一樣都挑逗著您的味蕾，這「紅」的美味絕對讓您吮指回味樂無窮。

而溫和又充滿活力的「粉」，伴隨文學、漁港、建築走讀模式，透過單車旅人懷舊又慢步調的體驗屏東生活愜意，正可展現屏東圈「粉」不可忽視的實力。