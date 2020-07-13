新北26位國中候用主任結訓頒證書 加入童軍攀樹課程多元培力

新北市教育局於竹圍高中辦理109年度國民中學候用主任儲訓結訓 典禮，由蔣偉民副局長出席頒發26位候用主任合格證書，今( 109)年首次將童軍木章基本訓練課程加入攀樹體驗， 透過多元培力為主任人才庫注入新血。

蔣偉民副局長表示，在學校行政中， 主任所扮演的角色是新北市教育政策的第一線推動者， 更是落實辦學願景、整合校內教師與家長的意見、 穩健運作校務的重要執行者，新北市積極辦理主任甄選及儲訓制度， 希望這些國中候用主任於未來擔任各處室主任時， 能更有效能地協助各校推動校務，提升學校辦學品質， 讓新北的孩子能夠多元適性發展。

新北市主任甄選分為推薦甄選及一般甄選兩階段辦理， 推薦甄選管道又可分成一般地區學校組及偏遠地區學校組， 藉此提高偏遠地區較資淺但具服務熱忱之應考人錄取機會。

此外，也透過童軍服務員木章基本訓練， 增進國中候用主任對童軍運動、綜合活動領域課程童軍知能之體認， 今年更首創加入攀樹體驗課程，聘請具「國際樹藝學會(ISA)」 攀樹師資格的童軍團長授課， 讓學員明白如何正確維護及修剪校園內的各式樹木。學員高一菁說： 「看教練示範上樹很輕鬆，自己實際上攀才發現一點都不容易， 很高興本次主任儲訓能接觸到這特別的課程。」， 另一位學員胡竣豪也說：「攀樹是一門很有意義的環境教育課程， 回到學校後在暑假的備課日，我也想讓全校老師認識攀樹這項活動。 」除此之外，多元的童軍課程也包含露營體驗、技能訓練、 團隊合作等。

教育局表示，新北市同時也與國家教育研究院共同辦理主任儲訓， 並由資深國中校長擔任實習輔導校長， 依據課程內容進行學習評核及輔導， 兩種培訓皆通過者才能獲頒本市主任合格證書， 讓學員們具備處理校務的實務性智慧。