新北26位國中候用主任結訓頒證書 加入童軍攀樹課程多元培力

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
新北市教育局於竹圍高中辦理109年度國民中學候用主任儲訓結訓典禮，由蔣偉民副局長出席頒發26位候用主任合格證書，今(109)年首次將童軍木章基本訓練課程加入攀樹體驗，透過多元培力為主任人才庫注入新血。
蔣偉民副局長表示，在學校行政中，主任所扮演的角色是新北市教育政策的第一線推動者，更是落實辦學願景、整合校內教師與家長的意見、穩健運作校務的重要執行者，新北市積極辦理主任甄選及儲訓制度，希望這些國中候用主任於未來擔任各處室主任時，能更有效能地協助各校推動校務，提升學校辦學品質，讓新北的孩子能夠多元適性發展。
新北市主任甄選分為推薦甄選及一般甄選兩階段辦理，推薦甄選管道又可分成一般地區學校組及偏遠地區學校組，藉此提高偏遠地區較資淺但具服務熱忱之應考人錄取機會。
此外，也透過童軍服務員木章基本訓練，增進國中候用主任對童軍運動、綜合活動領域課程童軍知能之體認，今年更首創加入攀樹體驗課程，聘請具「國際樹藝學會(ISA)」攀樹師資格的童軍團長授課，讓學員明白如何正確維護及修剪校園內的各式樹木。學員高一菁說：「看教練示範上樹很輕鬆，自己實際上攀才發現一點都不容易，很高興本次主任儲訓能接觸到這特別的課程。」，另一位學員胡竣豪也說：「攀樹是一門很有意義的環境教育課程，回到學校後在暑假的備課日，我也想讓全校老師認識攀樹這項活動。」除此之外，多元的童軍課程也包含露營體驗、技能訓練、團隊合作等。
教育局表示，新北市同時也與國家教育研究院共同辦理主任儲訓，並由資深國中校長擔任實習輔導校長，依據課程內容進行學習評核及輔導，兩種培訓皆通過者才能獲頒本市主任合格證書，讓學員們具備處理校務的實務性智慧。