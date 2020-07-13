新北市長獎頒獎典禮「強勢回歸」 侯友宜成新北學子最佳「拍」檔

新北市教育局於今、明(13、14) 兩日在市府舉行108學年度國小及國高中職共4,698位優秀畢 業生市長獎頒獎典禮，市長侯友宜親自出席頒獎典禮， 勉勵及祝福獲獎學生優秀表現，並與獲獎學生一一合影。

侯友宜市長致詞表示， 每位得獎同學在學表現及所具備的特殊才能都是大家的楷模， 也期許同學們在邁向下一學習旅程時，能秉持過去學習階段的努力， 用樂學不倦的態度，持續精進並修養品德，成為新北市的卓越人才。

國小組有1,948人獲獎，國高中職組則有2,750人。其中獲 特殊展能市長的三重區光榮國小陳芷芸自幼患有妥瑞氏症， 為了學習上更加專注而開始接觸網球運動， 犧牲放學及假日休息時間日日勤奮練習，從不抱怨辛苦。 而為了能提升在比賽場上的競爭力，改以左手持拍， 並用過人的體能和速度克服了身形嬌小的限制， 在新北市及國內各項賽事屢獲佳績。鶯歌工商郭翔芸勇敢面對自身的 殘缺，努力不懈，在游泳競賽屢獲佳績。來自印尼的慕雅妮， 就讀蘆洲國中補校，不僅勤奮好學， 更擔任新北市多所國中小之印尼語教師， 身為楷模學生之同時也是優秀良師。

新北市教育局表示，今年市長獎援往例設有「學習卓越市長獎」及「 特殊展能市長獎」，「學習卓越市長獎」 為各級學校應屆畢業生每班學習表現第1名者，共計3, 414人獲奬；「特殊展能市長獎」 每校名額為畢業班級數的三分之ㄧ，共計1,284人獲獎， 藉以鼓勵多元展能之優秀畢業生。在講求多元智能的學習歷程中， 除了發展智育，也鼓勵所有學生能在體育、技能、 藝術或科學及創作等方面都能培養長才，並且願意投入社會公益， 服務助人，成為一位優秀的公民。

照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供