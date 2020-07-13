臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超128.23億元

根據台灣證券交易所統計，上週（109/7/6~109/7/10）外資在集中市場總買進金額為3,016.42億元，總賣出金額為2,888.19億元，買超為128.23億元，另統計自109年年初至7月10日止，外資總買進金額為5兆5,549.75億元，總賣出金額為6兆1,035.79億元，累計賣超為5,486.04億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為15兆3,812.86億元新台幣，占全體上市股票市值的41.93%，較7月3日的14兆9,669.06億元新台幣，增加4,143.80億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：台積電：買進140,328千股，賣出80,796千股，買超59,532千股。

第二名：聯電：買進115,842千股，賣出65,199千股，買超50,643千股。

第三名：鴻海：買進140,298千股，賣出105,238千股，買超35,060千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：元大金：買進50,221千股，賣出72,499千股，賣超22,278千股。

第二名：英業達：買進26,547千股，賣出43,564千股，賣超17,017千股。

第三名：中信金：買進89,631千股，賣出103,586千股，賣超13,955千股。