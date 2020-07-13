四大訊號浮現 A股迎來奔牛情

陸股近期出現久違的發燒景象，上證綜指上一周大漲7.31%， 站上3,300點大關，深證成指、創業板指數更分別大漲10. 24%和12.79%，維持強勢格局。富邦上証180基金(證券 簡稱：富邦上証，證券代號：006205)經理人楊貽甯表示， 目前有四大訊號透露A股可望迎來牛市行情， 隨著中國新冠疫情得到有效控制下，A股後市仍有行情可期。

自7/2以來， 滬深兩市每日成交金額已連續多日突破人民幣兆元大關， 而目前券商股掀起漲停潮，資金持續呈現淨匯入， 券商信託板塊單日資金淨流入達99.35億人民幣， 接近百億元水平，成為全市場最為吸金的板塊；再者， 融資融券餘額續創近期新高，槓桿資金持續增加，以7/1來說， 兩融餘額達11,763億人民幣，較前一交易日增加125.09 億，繼續創近期新高，而6/1兩融餘額僅為10,890億人民幣 ，近1個月即大增873億。

近期北向資金亦大舉匯入，截至7/2收盤，淨買入171.15億 人民幣，創6/19以來新高，其中滬股通淨流入111.61億人 民幣，深股通淨流入59.55億人民幣。由上述的四大訊號觀察， 依過去歷史經驗，兩市成交破兆元人民幣，加上券商股漲停潮， 幾乎是牛市行情啟動的訊號。

整體而言，A股具有快牛慢熊的特性，牛市上漲動能強勁。 本次上漲背後由基本面支持， 中國第一季即控制住疫情進行復工復產， 加上在財政與貨幣政策挹注下，生產、投資、消費等數據開始好轉。 基本面相較於其餘國家更為穩健， 然漲幅卻低於美國形成全球資本市場的價值窪地。 此外兩會後政策落地，財政政策金額直逼金融海嘯時期的4兆人民幣 ，貨幣政策上雖寬鬆偏向中性， 然推動金融系統讓利於民也大幅增加民間流動資金。

依照2013至2015年牛市上漲不同階段， 楊貽甯預期目前在中間階段， 主要漲幅來自低基期的金融地產等舊經濟板塊落後補漲， 因此金融股比重較高的上証180指數或恒生國企指數較為受惠。 而牛市下一階段則將回歸成長性較高的族群，就中長期角度而言， 科技股已進入向上周期軌道，包含中國重要科技股的深100指數， 以及中小型較具有成長性的中証小盤500指數可望持續接棒。

富邦投信建議，想要掌握陸股又快又急的瘋牛特性， 看準時機單筆加碼，應是不錯的選擇。標的選擇上可以分散布局， 以大型A股ETF作為核心部位，如富邦上証(證券代號：0062 05)、富邦深100(證券代號：00639)，搭配富邦中証5 00(股票代號：00783)，參與未來新一波的陸股資金行情。

國際主要股市近期表現

指數名稱 近一周報酬率(%) 深圳綜合 10.24 上海綜合 7.31 NASDAQ指數 4.01 S&P 500指數 1.76 NIFTY指數 1.51 台灣加權股價指數 1.38 道瓊指數 0.96 道瓊歐洲600指數 0.38 日本日經225指數 -0.07

資料來源：CMoney、富邦投信整理；資料日期：2020. 07.03~2020.07.10