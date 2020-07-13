〈時評〉大同公司經營權之爭處理　要替台灣經濟部、金管會按個讚

金管會及經濟部最近分別決定依法處理大同公司股東會案，對此投資人應該為兩個政府主管機關按個讚。股市終於回歸法制，不再是叢林法則，讓少數人依個人利益或喜好為所欲為，目無法紀，破壞市場秩序，影響投資人權益。

長期以來，股市亂象叢生，經營權爭議不斷，許多掌握經營權的經理人，甚至是負公司決策的董監事、總經理，手上握有的股權只有個位數，卻依然眷戀享受上市櫃公司龐大的資源，坐領高薪，每年享受高額的董監酬勞及紅利，出外有豪華轎車，家中有傭人，且各種費用都可報銷，但是經營績效又乏善可陳，一旦遇到不滿的股東，蒐購大量股票，欲取而代之，這時又演變成公司派、市場派之爭，每逢股東會改選董監事或獨立董事，掌握經營權的公司派不思增加股權，強化自己對企業應盡的責任及義務，反而用盡各種手段，取巧阻擋大股東介入經營權。

主管機關最大的問題是此時又不能依法公正嚴格執行法律，常將裁處責任推到法院，然而類此訟案法院最終判決結果又豈是三、五年可以解決，少數不肖公司經理人或董監事就鑽此巧門，週而復始，繼續享受公司豐厚資源。

其實公司法早已明文規定，股東大會是最高權力機構，由全體股東依法選出董監事及獨立董事，當然此時掌握多數股權的大股東，自然依法取得決定未來公司經營權的董監事及經理人，根本是毋庸爭論的事，也是合理的公平競爭。此時手中股權如果較少，卻又想掌握經營權，當然必須拿出經營績效，做好公司治理，爭取多數股東的認同，就能夠再繼續掌握經營權，並無任何爭議。

大同公司股東常會改選董監事及獨立董事案，之所以會掀起如此大的波瀾，其實是近十年公司經營不善，10年大虧1300億元，已經連續10年發不出股息，其間各轉投資事業有華映、綠能、尚志因為財務虧損嚴重下市，造成投資人、債權人損失慘重，如此經營績效，如何贏得股東的認同？股東依法要求更換董監事或經理人應該是合理的事，至於究竟由誰接任，那是股東常會的決定，不需有勞政府或社會大眾越俎代庖，金管會及經濟部此時的角色，只是要求一切依照法律規定辦理，不許違法亂紀，鑽巧門，玩花樣，破壞遊戲規則。

大同公司董監改選最大的問題，就是董事會、經理人任意剝奪高達5成以上股東的選舉權及表決權，理由是質疑其資金來源有中資，問題是究竟有無中資應由法院或各政府主管機關認定，又豈是經營階層擅自認定即可，以致全案沸沸揚揚，造成輿論一片撻伐，認為公司派違法亂紀嚴重，歪風不可長。

金管會及經濟部原先並不打算依法嚴格處理，但是在輿論強烈要求下，經濟部與金管會終於決定同步出招，駁回公司派董事變更登記申請，並以特別背信罪移送檢調偵辦，創下上市公司首例，政府顯然明確表態，要以嚴正態度處理經營權之爭的法律立場。這是值得投資人肯定的創擧，也是首例。

現在大同公司兩大擁有多數股權的市場派，已經向經濟部提出申請，要求召開股東臨時會，公司派則聲明強調股東會的合法性，坦白說，不論公司派、市場派都是不是投資人關注的重點，投資人只期待一切回歸法律，政府要依法行政，股東常會選舉必須依法執行，董監改選也必須合乎法制，決不容許任何派系因為一己私利，破壞法治。

至於台灣證券交易所決定將大同公司打為全額交割股，等同處罰全體無辜股東，並不符合公平正義原則，應該俟全案是非判明之後，儘速恢復正常交易，以還全體股東公道。期待大同公司股權爭議案，能夠為證券市場樹立良好法治典範，自此之後，上市櫃公司不應再淪於叢林法則，此時才能證明政府有保護投資人權益之決心。