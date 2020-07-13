「越來越愛你」推廣新住民文化 台灣龍華科大USR致力社區共好

龍華科技大學與新北市竹林高中、中和區華新里合作，共同舉辦「南勢角新住民多元文化新力量：越來越愛你」活動，由計畫主持人應用外語系徐小惠副教授，帶領團隊進行越南文化體驗與推廣活動，讓參與學生與當地居民了解越南新住民語言及文化內涵，進一步促進南勢角社區越南文化及美食推廣與宣傳。期能透過越南文化體驗，傳遞不同族群平等意識，致力社區共好。

計畫主持人徐小惠老師表示，「南勢角新住民多元文化新力量：越來越愛你」活動，是以聯合國第十項目標「消弭不平等」(Reduced Inequalities)為核心的大學社會責任（University Social Responsibility, USR）實踐行動，場域範圍為竹林高中與南勢角華新里。該地區從70年代開始，聚集很多泰緬華僑，是著名的「緬甸街」。

近年來更由於新住民陸續移入工作及生活，讓南勢角地區充滿多元豐富的東南亞風貌。計畫主軸為藉由社區場域辦理越南語言、習俗與美食相關體驗活動，適時行銷宣傳，提升周遭社區居民對當地越南籍新住民之融合及認同度。

活動同時結合竹林高中「新北市109年度推動高級中等學校參與式預算計畫」，讓公民參與精神深入校園，青年學子將公共議題等討論內容，思考如何落實於當地越南文化推廣。

竹林高中校長顏麗珠表示，由衷感謝龍華科大將大學社會責任具體落實於南勢角，促進當地學校、社區居民對社會多元文化的理解與個人經驗探索機會。期望兩校未來能更緊密合作，共同努力推展南勢角的越南文化建設。

在學校專業人才培育上，顏校長也期許竹林高中新住民二代，藉由參與此次多元文化體驗活動，協助提升其自信心並發揮母語專才，未來能做為台灣與母國順利接軌的橋樑。

華新里長楊錦煌也指出，華新里大多為泰緬新住民與其後代，越南籍新住民相對少數，附近居民對於越南相關語言文化與美食並不甚熟悉；龍華科大此次的多元文化體驗活動，不只提供當地學子了解新住民語言和文化內涵，更提供當地美食店家推廣宣傳美食的機會。（新聞轉載自新住民全球新聞網）