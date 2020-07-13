〈財經主筆室〉台灣民眾準備好迎接後疫情新常態－熱錢瘋狗浪了嗎

熱錢瘋狂湧入導致外匯市場過度波動，台幣強、美元弱，將成為後疫情時代的新常態嗎？已有專家預估新台幣兌美元匯率明年有機會挑戰28元關卡，熱錢效應短期恐難結束，未來大至國家、產業，小至個人都無法脫離這股勢力的影響，如何在資金快速移動的熱錢時代裡，能夠全身而退、甚至從中獲利，顯然是政府、企業及民眾未來都得面臨學習的新課題。

造成這波熱錢海嘯原因，主要還是新冠肺炎造成全世界各國央行紛紛降息刺激經濟，甚至採取大量印鈔票救市措施，尤其美國疫情爆發後，除降息到0%外還無限QE(量化寬鬆)，美國聯準會資產負債表從3月初的逾4兆美元不斷增長，到6月底已經突破7兆美元，造成資金快速外溢效果，錢都跑到其他國家去，亞洲利率高於歐美，熱錢停泊機會大，這些猛虎出柙的滾滾熱錢，當然鎖定利率相對高的亞洲市場。

全球大開資金派對下，新台幣匯率也瘋狂，今年來升值超過5角，升幅除高過人民幣、韓元外，甚至比避險貨幣日圓還要強，讓新台幣如今成為「最強亞幣」。亞洲各國都有熱錢效應，為何熱錢最為青睞台灣？專家分析，新台幣強勢原因主要是經濟基本面穩固、疫情控制得宜，台股高殖利率等三大因素。

但熱錢就像是海上的大海嘯，向岸邊席捲而來時候會造成危險，當它又大幅退去時，同樣也會再次造成危險。熱錢湧入時最常見傷害包括，1、本國貨幣大幅升值：有利進口不利出口，導致企業對外貿易獲利被侵蝕。2、本國貨幣供給額增加：若有100億美元流入台灣，即意味著有3,000億新台幣在市場流通，過多貨幣供給會造成國內總體資金過剩，貨幣數量增加造成通貨膨脹。3、市場波動：熱錢擺明就是要賺匯差，除放銀行賺利息外，各種投機性套匯交易都會進行，很容易造成匯市及股市很大波動。

事實上，台灣已然遭受熱錢嚴重影響。匯銀人士指出，新台幣除可能突破29.068楊金龍防線外，明年更可能伺機挑戰28元彭淮南關卡。股市專家更表示，台股在資金面以及基本面雙助攻之下，除衝過12682點的歷史新高絕對有機會，明年台股指數更可能上看2萬點。種種對股匯市揣測，已看得到熱錢在炒作影子。

台灣高科技產業多以外銷為主，獲利不錯很多是匯差關係，問題就在於台灣出超很多，匯率升值應該要緩步調升，否則對整體產業競爭力影響就很大，試想台幣匯率升至28元，對科技業出口影響有多大？

台灣採行跟日本一樣政策，不讓匯率升值有利外銷，但政策獨厚出口業，在市場熱錢湧入、游資過多情況下，房地產會上來、股票會上來，消費階級會發現物價、房價都變高，通貨膨脹壓力就大大增加。央行總裁楊金龍近來為穩定台幣匯率想必相當頭疼。

耶魯大學教授Stephen Roach在接受新聞訪問時表示，未來1、2年內美元會暴跌35%，曾引發各界論戰。有外匯交易員就指出，美國聯準會主席鮑爾雖不斷強調基本面沒有問題，但美國已取代中國成了全球確診最多的國家，投資人對川普政府防疫信心嚴重動搖，反觀中國經濟正回歸正軌，不可避免造成美元走弱，亞洲貨幣走升局面，意即美元未來走勢就是短多長空。

歐美相繼祭出無限量量化寬鬆，製造出史無前例的熱錢浪潮，台灣這艘小船在熱錢的狂風巨浪下，是否能夠安然行駛呢？不僅僅是政府、企業都適應新局勢變化，就連廣大民眾都得為這個後疫情時代變化而作出調整。尤其蔡英文總統在今年520就職演說曾揭示，如何為台灣經濟找活路，這是重中之重。期待蔡政府能引領民眾平安邁向後疫情新世界。