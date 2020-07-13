比利時新住民志工精通多語 台灣新北動物之家暖心照顧毛寶貝

瑪莉對於毛小孩的照顧有非常正確的觀念，從不排斥任何工作的她認為照顧毛小孩感受到心靈的綠洲也解鄉愁。（照片來源：新北市政府） 瑪莉對於毛小孩的照顧有非常正確的觀念，從不排斥任何工作的她認為照顧毛小孩感受到心靈的綠洲也解鄉愁。（照片來源：新北市政府）

新北市板橋動物之家，每週星期三下午在溜狗區經常出現一幅美麗異國倩影，非常引人注目。來自比利時的林瑪莉(Marie Mestdagh)擁有環境工程和科學管理雙碩士學位，不僅中文流利還能說德、英、法、荷等四國語言。

2年前跟著「臺灣郎」先生前來臺灣定居新北市，這段期間持續投身照顧收容毛寶貝，成為她紓解鄉愁尋獲歡樂的心靈綠洲。

新北市動保處表示，外籍人士來臺灣擔任志工並不普遍，外語資訊管道短缺或服務規定的繁瑣就常讓他們熱情消退而倖然放棄。聰明熱心的瑪莉憑藉著一股喜愛狗兒的勇氣加入板橋動物之家志工的行列。除了餵食、洗澡及牽狗散步之外，她從不挑剔或排斥任何勞務工作。

瑪莉有非常正確衛生防疫觀念，在抱毛寶貝拍照時堅持洗過雙手及消毒後才接觸動物，結束也不會忘記清潔洗手。這不經意小舉動對人及動物都是防止疫病相互傳染，但卻是常被忽略的小細節，對於全身髒兮兮的毛寶貝，她也不厭其煩一隻隻洗得乾乾淨淨，努力用心就是希望每隻毛寶貝都身體健康容光煥發討人喜愛。

新北市動保處也同時歡迎有興趣的民眾，一同前來當志工照顧毛小孩，相關訊息可至新北市動保處網站報名志工服務，幫助每一隻收容毛寶貝的都可以回到溫暖的家。（新聞轉載自新住民全球新聞網）