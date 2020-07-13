【高雄市長補選】陳其邁、李眉蓁不約而同開直播　吳益政成立競選總部•誓言「兩年做20年的工作」

左起依序為高雄市長補選參選人陳其邁(民進黨) 、吳益政(民眾黨)、李眉蓁(國民黨)。 (TN合成) 左起依序為高雄市長補選參選人陳其邁(民進黨) 、吳益政(民眾黨)、李眉蓁(國民黨)。 (TN合成)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）高雄市長補選倒數一個月！民進黨參選人陳其邁13日走訪台郡科技，他指出，台灣的兩大轉骨策略是先進半導體製程和高階製造，未來吸引國際大廠來高雄投資就有機會成為亞洲高階製造中心。

國民黨市長補選參選人李眉蓁上午則走訪東林社區關懷據點，她接受聯訪回應對有關產業發展的看法。她表示，有時候政策講得太高或太大讓民眾會感受不到；她要推出不一樣的政策，只是因為時間很趕將靜下來思考，允諾提出讓民眾有感的政策。

陳其邁13日上午參訪科技產業大廠時指出，順利推動優勢產業鏈重組，高階製造和半導體等，高雄就有機會成為第一個擁有先進半導體製程跟高階製造中心的投資最佳基地。陳其邁說，允諾未來扮演企業最堅強的後盾。

陳其邁昨(12日) 晚帶著愛貓「小米」重啟書房直播，成功吸引3000至4000名網友共襄盛舉，而同場的愛貓小米也賣力搶鏡，不僅推倒平板電腦，還咬傷陳其邁。陳其邁說「昨天直播對我而言應該算是失敗的」，因為小米搶戲讓他淪為配角，「我是有點吃醋」。

李眉蓁12日晚間也在國民黨高雄市黨部開直播，並找來江啟臣及謝龍介同台，她介紹改造中的競選總部，並表示平常選舉都弄得很嚴肅，目前想在競選總部的一角打造小確幸。

李眉蓁還說，這兩年高雄進行了4次選舉，讓大家感到乏味，雖然這次沒人、沒錢、沒資源，不像別人都有超大的競選總部，只能運用原先的高雄市黨部，用文創風格改造成競選總部。

民眾黨高雄市長補選參選人吳益政競選總部12日成立，民眾黨主席柯文哲站台，並稱讚吳益政是3人中最適當的市長參選人，盼高雄市民給吳益政機會，就是「給自己一個機會」。

柯文哲及5名立委12日下午與吳益政一起從鳳山騎自行車抵達前金活動典禮，並為吳益政披彩帶、授戰旗。

柯文哲致詞說，高雄作為台灣重要城市，需要有國際觀、懂中央政府運作，並能夠跟地方連結的行政首長。而他認為，吳益政是3個參選人中，最適當的市長參選人。

高雄補選來得措手不及，柯文哲坦言，這次起步點準備不充分，但政治固然有現實的一面，也有理想的一面。他以擔任台北市長為例，認為自己證明改變政治文化是有可能的，只要誠懇、認真就有機會。

柯文哲表示，這次補選能讓高雄市民思考，需要怎樣的市長，並高喊「給吳益政一個機會，就是給自己一個機會」。

吳益政說，民進黨常以愛台灣、對大眾情緒勒索，台灣民主走到今天，藍綠兩黨做不好就互換，質問這樣百姓要往哪去。

吳益政也指出，高雄這幾年變得對立，搞得「不是朋友就是敵人」，希望高雄人不分黨派再度凝聚，並誓言要「2年做20年的工作」，讓高雄人自己來革新，凝聚跨黨派選民。