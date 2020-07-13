防武漢肺炎跨境傳播 台灣勞動部：移工留任超過8萬2千人

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）勞動部表示，由於武漢肺炎影響，人員跨境流動減少，暫緩引進移工等措施，累計截至6月底，依規定辦理移工在臺期滿續聘、期滿轉換及接續聘僱人數達82,324人，兼顧國內防疫及雇主用人需求。

勞動部表示，中央流行疫情指揮中心今年3月19日起將印尼、越南、菲律賓及泰國等移工來源國的嚴重特殊傳染性肺炎疫情建議等級提升至第3級，並採減少人員跨境流動及暫緩引進移工、落實雇主防疫管理2大因應措施，以延長移工在臺工作年限、短期聘僱及落實產業類外國人居家檢疫計畫備查等特別措施，協助雇主留任在臺移工，並落實移工入境後的居家檢疫。

勞動部表示，為避免傳染風險擴大、減少移工跨境流動，勞動部鼓勵雇主優先期滿續聘，繼續留用同一移工；若有用人需求的雇主，也鼓勵在國內承接已在臺的移工，代替自海外引進新移工。

截至今年6月底，依規定辦理移工在臺期滿續聘、期滿轉換及接續聘僱人數達82,324人。

勞動部自3月24日起也同意移工在臺工作將屆12或14年可申請彈性延長3個月聘期，到6月底合計1,685人申請延長聘期，讓未能出國移工可以暫時在我國工作。

另因應疫情影響印尼、泰國、越南、菲律賓往返航班，部分移工聘僱期屆滿未能如期出國，勞動部開放雇主申請3個月或6個月短期聘僱，至6月底合計726人申請短期聘僱。