台北市「小小水樂園」正式開幕　推出暑假三重優惠　北市國小生週三免費暢玩1次

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北市第一座共融式親水遊樂場正式開幕！兒童新樂園「小小水樂園」今（13）日由台北市長柯文哲親自揭幕，為結合台北市安心旅遊方案，另推出3重優惠好禮，邀請大小朋友搭捷運去玩水！

兒童新樂園「小小水樂園」自即日起開放至9月30日，佔地300平方公尺，每一場次可容納100人，入場費用為50元。裡面共有5項遊樂設施，分別是「套圈圈」、「甜甜圈」、「升降溜溜球」、「水桶怪人及」「胖胖龍」，繽紛童趣的遊樂設施搭配此起彼落的水珠，映在藍天白雲下，讓人清涼不已！

「套圈圈」是由色彩繽紛的大圈圈串聯起來的水隧道，在小朋友穿越隧道的同時，還可感受360度水霧噴灑在身上的清涼感！外觀像一塊美味紅色糕點的「甜甜圈」，上面有6顆觸控按鈕，只有觸碰其中一顆才會噴出水柱。

「升降溜溜球」看起來就像科學教室的實驗管線，小朋友可以自己控制水位高度，讓管線裡的浮球四處漂流；「水桶怪人及」的頂端有大、中、小3個水桶，當水桶裝滿水之後，傾盆而下的水瀑絕對讓人瞬間消暑！

可愛的「胖胖龍」則是穿梭在地面上，噴著清涼的水柱，歡迎每位入園的遊客。今年暑假，兒童新樂園就要讓你涼爽一「夏」！

小小水樂園的水源為自來水，全天候不斷流動，使用過的水直接排入園區內的夢想海重複利用，避免浪費水資源；同時，每日營運結束後會徹底清潔整理，各項遊樂設施噴出的水柱也經過調整，讓小朋友安心玩水。

為配合台北市政府安心旅遊方案，兒童新樂園推出暑假三重優惠，【第一重】7月15日至8月31日，兒童新樂園一日歡樂票優惠價200元(原價350元)，暢玩園區21項遊樂設施，加贈如果兒童劇團平價劇場1次；【第二重】台北市政府送給北市國小學童每人一張兒童新樂園專屬一日票，使用期限為7月15日至10月31日，13項遊樂設施無限暢玩；【第三重】每週三台北市民日，北市國小學童可至小小水樂園免費遊玩1次。