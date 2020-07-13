整理包／台灣人都可以免費領！「藝Fun券」、「動滋券」和「農遊券」領取時間一次揭曉

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國內武漢肺炎疫情趨緩，為振興國內經濟，除了行政院推出「三倍券」外，還有文化部的「藝Fun券」、教育部的「動滋券」與農委會的「農遊券」可以領，而且不需預繳1000元，只要上網登記即可哦！
「藝Fun券」
- 面額：600元一張（限量200萬份）
- 領取資格：持有本國身分證或有居留證之非本國籍配偶。
- 登記時間：7月18日上午9點至20日下午9點。
- 登記方式：民眾須下載手機專屬APP後註冊，並登錄基本資料。
- 抽籤時間：7月21日中午12點網路直播抽籤，並公布獲得「藝FUN券」的幸運兒。
- 使用期限：7月22日中午12 點起至12月31日止。
- 使用規則：「藝Fun券」會存取在APP裡，不得找零或轉售，也不會有實體券。
- 使用地點：博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等，全台超過1萬家以上實體或網路店家使用，詳細店家資訊可使用APP查詢。
- 詳細資訊請參考文化部「藝Fun券」專區。
「動滋券」
- 面額：500元一張（限量400萬份）
- 領取資格：持有本國身分證或有居留證之非本國籍配偶
- 登記方式：7月20日至26日至「動滋網」登記姓名、身分證或居留證字號、Email及手機號碼取得抽籤資格。
- 登記時間：
- 身分證末碼為單數(1、3、5、7、9)可於7/20(一)、7/22(三)、7/24(五)登記。
- 身分證末碼為雙數(0、2、4、6、8)可於7/21(二)、7/23(四)、7/25(六)登記。
- 7/26(日)當天單雙數皆可登記。
- 抽籤結果公布方式：7月28日下午3時30分在律師公證下辦理公開抽籤，抽中者將以Email和簡訊通知，抽中資訊開放民眾上「動滋網」查詢。
- 使用規則：動滋券是線上電子錢包，抽中者至「動滋網」填寫資料後，可獲得500元抵用額度，抵用不限次數，109年12月31日前抵用完畢為止，不足額須自付差額。
- 使用地點：使用運動場館、參加體育活動、觀賞運動賽事、購買運動用品等皆可使用，民眾可至「動滋網」搜尋有參與本案之店家。
- 消費折抵方式
- 實體店家：
不提供預約服務的店家：至「動滋網」取得QR-Code，至符合參與資格之運動業者臨櫃出示QR-Code，購買商品、抵用及支付差額。
提供預約服務的店家：至「動滋網」預約服務(如運動場館)並取得QR-Code，至符合參與資格之運動業者臨櫃出示QR-Code，購買商品、抵用及支付差額。
- 線上平台：
民眾先至「動滋網」搜尋可使用之平台業者及商品→登入申請個人 [認證碼] →複製[認證碼]至業者線上平台的會員系統→結帳時選擇使用[動滋券]結帳及支付差額。為鼓勵出門消費，以有登錄振興三倍券之平台為限。
- 使用期限：8月1日10時起開始使用，至109年12月31日23時59分截止，逾期失效。
- 可以跟三倍券一起使用嗎？
可搭配一起使用。
- 去大賣場或百貨公司買運動用品也可以使用動滋券嗎？
業者須符合運動產業發展條例第四條之範疇，並至動滋網登錄方可收取動滋券。建議您可先至動滋網查詢參與動滋券抵用之業者。
「農遊券」
- 面額：250元一張（限量500萬份）
- 領取資格：持有本國身分證或有居留證之非本國籍配偶
- 登記時間：7月9日下午3點起至7月18日晚間11點59分截止，至農遊券活動官網申請登記。登記完成後，亦可於活動官網「查詢登記結果」頁面，查詢證號是否完成登記。
- 抽籤時間：
- 第一梯次：7月9日 15:00至7月13日 23:59完成登記者，於7月14日中午12:00抽出250萬張幸運得主。
- 第二梯次：7月14日 00:00至7月18日23:59完成登記者，於7月19日中午12:00抽出250萬張幸運得主。
- 第一梯次未抽中之登記者，將自動轉入第二梯次抽籤，不需重複登記。，並於抽籤當日以手機簡訊通知中獎人票券連結。
- 使用期限：農遊券需在簡訊通知後60日內使用。
- 加碼優惠：使用三倍券、農遊券還有好康三重送。
- 第一重，國人到農業場域購買限定優惠商品，每滿1,500元，農委會再加贈農遊券1張，送完為止。
- 第二重，使用農遊券消費加碼抽獎活動。
- 第三重，於部分農遊券合作業者場域消費，享滿千送百優惠。
- 農遊券可以代領嗎? 可以代領幾份?
農業旅遊最適全家出遊，為便利長者、小孩以及無智慧型手機遊客，每支手機號碼除本人外，可再代為申請領取2人農遊券。
- 農遊券如何使用?
- 農遊券合作業者之場域皆可使用。
- 每張農遊券可抵用額度為新臺幣250元整，遊客於合作業者場域消費結帳時，點選手機內之農遊券簡訊通知上之連結，輸入身分證或居留證號及簡訊通知上之驗證碼，即出現電子票券（二維條碼，QR-Code），出示供業者掃描，經業者確認即完成票券抵用。
- 消費金額如超過農遊券抵用金額，遊客需再補足差價。
- 農遊券可以買什麼?
農遊券抵用項目包含合作業者營業場域內之門票、各項農業體驗（含農事、生態、導覽、田園餐飲、個別營業場域內套裝遊程）活動、農漁特產品或伴手等。
- 農遊券可以在哪裡抵用?
相關活動內容及農遊券合作業者名單，預計7月上旬起陸續更新於農業易遊網【農遊券】活動專區。
- 農遊券可以找零或退換貨嗎?
- 限一次抵用完畢，無法分次抵用，且不可兌換現金或找零。
- 農遊券經合作業者掃描讀取完成消費抵用，只能換貨，無法退貨、退款。
- 換貨商品金額倘小於原消費金額，恕不退款；換貨商品金額大於退貨金額，需補足差價。