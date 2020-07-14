法國在台協會取消國慶酒會　感謝台灣對法國與歐盟展現互助精神

圖片由法國在台協會提供 圖片由法國在台協會提供

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）今(2020)年受武漢肺炎疫情影響，原訂於法國國慶日舉辦的巴黎香榭大道的傳統閲兵儀式已宣佈停辦，法國在台協會14日亦同步取消台灣的國慶酒會，並感謝台灣捐贈醫療口罩與設備，及對法國與歐盟展現互助的精神和支持。

法國在台協會(Bureau Français de Taipei)表示，從1880年以來，法國人每年在7月14日慶祝國慶日。這一天象徵法國人民爭得自由，並在自由、平等、博愛的價值下，團結一致。然而，2020年因爲對抗「新冠狀肺炎疫情，Covid-19」(俗稱武漢肺炎)的因素，他們要優先闡揚團結互助的精神。

俗話說「危機就是轉機」。今天，台灣與法國因爲共享互助友愛與普世的價值而結盟。未來一定能將當前的危機轉化爲強化雙方關係以及積極貢獻全球和平與穩定的契機。

法國在台協會感謝所有包括台灣在内致力對抗疫情，以及繼續與疫情戰鬥的所有人士。除了藉此機會再次向台灣表達誠摯的謝意，也「感謝台灣捐贈醫療口罩與設備，對法國與歐盟展現互助的精神和支持」。

法國政府把2020年訂為《漫畫年》(l’Année de la Bande-dessinée)，法國在台協會決定與莊永新(Sean Chuang)和阮光民(Ruan Guang-min)兩位台灣藝術家合作，前者是《80年代事件簿》的作者，後者是《用九柑仔店》的作者。二人共同發揮創意以「料理藝術，彰顯台法友誼」為主題，融合台灣與法國熱愛的美食料理，繪製兩幅圖畫作為本次的謝卡。(如下圖)

在謝卡上，法國在台協會寫道，「今天法國國慶日，在象徵自由、平等、博愛的普世價值之下，我們凝聚在一起。感謝所有人展現的團結與互助，祝福台法友誼永存不渝。」