德國外交部官網台灣國旗「消失」？　外交部：無法接受

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）德國外交部網站上介紹我國的網頁中台灣國旗疑似在近日遭撤下，在回應媒體詢問時，德國外交部稱這是遵循「一個中國」政策；對此，外交部今（13）日表示無法接受，將立即向德國外交部溝通。

德國外交部官網國情介紹專區關於台灣的網頁，國旗的區塊是一片空白，這引發德國媒體的關注，並在上週五（10）的記者會上提問。

對此，德國外交部副發言人布洛伊爾（Rainer Breul）回應，台灣地位特殊，台德間沒有建立邦交，德國政府的立場是「一個中國」政策，且並不承認台灣是一個國家，因此在國情介紹的網頁上，台灣和其他德國的友邦有所區別。

外交部發言人歐江安今日表示，德國外交部以其一中政策為理由，未能將我國國旗展現在該部介紹台灣的頁面，外交部對這樣的差異做法無法接受，因為介紹台灣的網頁與其他國家或地區呈現方式不一致，只會對各國的民眾造成沒必要的誤會。

歐江安指出，外交部已指示駐德國代表處立即向德國外交部溝通，嚴正說明我國立場，「我方表達希望德方能以更衡平、一致的方式，妥善調整德國外交部的網頁設計，避免造成具有歧視性的誤會。」

我國駐德國代表謝志偉午間則透過臉書表示，目前德國外交部網站未顯示台灣國旗一事，該部曾向駐德國代表處說明，基於國旗有國家承認之象徵意義，故未置放我國國旗，並指出「就網站僅有『TAIWAN』而無『國旗』一事，我們會繼續爭取。」

謝志偉提及，在一中政策的框架下，我國的確受到許多不公平的待遇，力駁此一中政策不合時宜或至少改善我國之待遇乃台灣駐外全球各館之努力目標，這點駐德代表處謹記於心，定當持續努力不敢稍有鬆懈。

德國在台協會（German Institute Taipei）則在午間透過臉書澄清，「德國外交部相關的網站不曾放置中華民國國旗，故沒有所謂『突然移除國旗』的問題。關於這方面，德國外交部與其它國家的處理方式相同。目前由於技術因素，國旗的位置仍保留空白。」