大改造！公共藝術進駐台北空總「交幻場」　打造新型態市民美學公園

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)空總拆除圍牆後，盼將園區打造新型態市民美學公園，推出「交幻場」計畫邀請設計團隊操刀多組公共藝術，白天可以躺在草地上做日光浴，夜晚則呈現不同樣貌，適合全家放鬆的好去處。

空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）在園區全面打開後，逐步打造園區景觀，並以「交幻場Wonderland」戶外裝置計畫轉化公共空間，透過「實驗建築」、「場域色彩」、「工藝地景」、「光環境藝術」等主題進行戶外藝術創作，並陸續舉辦多場戶外活動鼓勵公眾參與，期能成為一座新型態市民美學公園。



園區開放後在仁愛路入口增設南服務中心(圖/空總)

「交幻場Wonderland」邀請建築團隊DMO、設計團隊都市酵母、藝術家范承宗、光電科技藝術家許巽翔、謝佑承及王中原等跨領域創作者，依據民眾遊憩、共學及展演等不同需求，以及園區建築物與空間屬性，進行實驗構築、街道傢俱、共融遊戲裝置等多元形式創作，期能吸引民眾走進空總，感受文化與創新的氛圍。

實驗建築計畫：《磚循環》空間構築



《磚循環》(圖/空總)

由何振寰、方俊傑等建築師所組成的DMO團隊利用圍牆拆下的舊紅磚，轉化為循環再生的建築材料，在C-LAB仁愛路與建國南路轉角處，重新建造出一個環形實驗構築《磚循環》，其正圓造型已成為C-LAB具高度辨識性的空間新標誌。《磚循環》以錯落、角度不一的鋼柱支撐，並與攀生在空總圍牆上的三棵老榕樹與歷史碉堡共構成為兼具迎接和開放意義的新公共空間，提供民眾休憩及藝術展演使用。

場域色彩計畫：《空總毯》戶外傢俱



《空總毯》(圖/空總)

由設計師周育如所帶領的都市酵母團隊多次走訪C-LAB進行環境色彩調查，設計造型簡潔且饒富趣味的戶外傢俱《空總毯》，為以紅、綠、灰、白等色彩為主的前軍事基地，增添鮮黃、寶藍等輕盈明亮的色彩表情，成為園區草坪上最吸睛的街道傢俱。設計團隊也鼓勵民眾跳脫物件框架，透過體驗和使用，開發《空總毯》的同為街道傢俱和藝術裝置的多重特質與功能，將設計美學注入民眾的日常生活之中。

工藝地景計畫：《滾動計畫》



《滾動計畫》(圖/空總)

《滾動計畫》是一項參與式創作計畫，由藝術家范承宗號召社區民眾親身參與，協力共創了座落在園區東草坪的五顆大型竹編球型裝置，重新詮釋藤球與手毬這兩種具有歷史意義的製球工藝。過程中，藝術家向居住在空總周邊的社區募集舊衣，經清潔改造再製為彩繩，透過創作工作坊，與民眾共同纏織圖騰，完成大型球形地景裝置。《滾動計畫》透過協力共創的過程，向民眾傳遞漸被遺忘的傳統手藝與惜物精神。這五顆大竹球裝置鼓勵參與和體驗，吸引了許多社區民眾與學童的觀賞和遊憩互動。

光環境藝術：《發散度》、《流景》、《高壓電》



《流景》(圖/空總)

藝術家許巽翔所創作的《發散度》，於《磚循環》實驗建築頂層裝置高瓦數雷射燈線直射天際，象徵著能量的匯聚與擴散，而從不同角度觀看將會產生不同的視覺奇觀，也為《磚循環》的環形空間在夜間形塑一種具有科技況味的超現實氛圍。許巽翔即將在8月完成的作品《流景》則坐落於仁愛路崗哨旁，透過收集現地風力、風向等環境數據，驅動裝置上光線的流向與流速，產生具有限時動態感的夜間地景。而由藝術家謝佑承與王中原所共同創作的《高壓電》則預計裝置於過去空軍總部東側加油站及周邊草地，將現代生活中普遍使用的LED，拼貼為一座巨型的人造閃電。本作試圖模擬源於自然的巨大光／電能量，希望觀眾透過凝視，重新看待人造光為夜晚帶來的改變，並思考科技作為一種現代社會的必要元素，對人類生活的影響。