台北市立動物園：大熊貓寶寶發育快　「黑眼圈」越來越明顯

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）6月底呱呱墜地的大貓熊寶寶至今已滿半個月，台北市立動物園今（13）日表示，大熊貓寶寶身體的色斑特徵已越來越明顯，包括天生的「黑眼圈」範圍慢慢擴大，即便身形仍然迷你，但已越來越有「貓熊樣」。

台北市立動物園大貓熊「圓圓」在6月28日下午產下大熊貓寶寶。動物園今日發布新聞稿表示，大熊貓寶寶至今已經滿15日齡，在保育員日夜守護之下迅速發育，體重已來到約565.6公克。大熊貓寶寶每天的外觀都有明顯不同，現在已經能看出明顯的色斑，天生該有的「黑眼圈」卻越來越深了。

大貓熊寶寶剛出生時，雙眼未開也沒有聽覺，且全身都是粉紅色，僅有稀疏白色被毛。根據動物園，以往保育員在安撫寶寶時，都會用小紗被蓋住寶寶的全身，再用「平平」、「安安」兩隻矽膠做的大貓熊娃娃壓住紗布兩端，模仿寶寶被大貓熊媽媽抱在懷裡的感覺。

動物園提及，現在大貓熊寶寶的毛開始長長，變得比較怕熱，保育員在安撫寶寶時，只會用被子蓋住寶寶的上半身，讓她露出可愛的小屁股與小腳在外頭，甚至直接讓寶寶趴在「平平」、「安安」上，她反而睡得更香甜安穩，有時寶寶自己覺得太熱還會扭動屁股，想要擺脫掉身上的被子，或露出小臉到被子外面，模樣相當可愛。

動物園也表示，近期園內似乎出現嬰兒潮，除了大貓熊家族有喜事之外，因參與林務局野生動物救傷收容計畫，由金門輾轉來到台北的歐亞水獺「金莎」，也在上週產下一隻幼仔，目前母子均安、狀況良好。

歐亞水獺「金莎」產下一子（照片來源：台北市立動物園提供）