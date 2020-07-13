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台灣「三倍券」與「口罩實名制」強大的金流後台：財金資訊公司

■三倍券15日上路，財金公司「金流高速公路」全面備戰。 ■從ATM跨行金流、今年初的口罩實名制，到現在最夯的三倍券，背後都有這家公司的身影。■財金公司認為，若三倍券能種下改變的種子，對台灣整體社會走向數位化，絕對是正向成果。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/13 12:24
財金公司負責振興三倍券的金流後台，圖為該公司董事長林國良 (中央社) 

財金公司負責振興三倍券的金流後台，圖為該公司董事長林國良 (中央社) 

更新時間: 2020-07-13 15:00

首次發稿: 2020-07-13 12:24

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）振興三倍券將於7月15日登場，許多人早已備好消費攻略，好康一網打盡。不過，有別於多數民眾雀躍的心情，一間不到300人的公司正處於「戰時狀態」，全員從早到晚繃緊神經，力拚讓三倍券背後金流順暢運作。

台北市內湖區康寧路上，一棟灰色為底的平凡建築物，甚至沒有掛出招牌，只有1樓出入口處外牆上「財金資訊股份有限公司」的燙金字體。中央社報導，這家外觀不甚起眼的財金公司，在你我生活中其實扮演相當重要的角色。

看到這家公司的logo（上圖右上角)，您可能就會恍然大悟。

從ATM跨行金流、今年初因應武漢肺炎疫情上路的「口罩實名制」，到現在最夯的「三倍券」，背後都有其身影。

財金公司董事長林國良不只具有金融人的敏銳與積極，同時兼具資訊人的縝密這些特質讓他成為傑出的總指揮官，引領財金團隊走過各項金融創新服務發展，必要時更能配合政策，成為金融機構最堅實的靠山。

「三倍券7月1日開放綁定，我們前一天就來留守」，林國良說，許多民眾可能會納悶「我領三倍券，財金公司到底幫了什麼忙？」

◆ 財金公司可助銀行迅速確認民眾綁定之優惠方案　以及是否「中途跳車」

林國良解釋，財金公司負責振興三倍券的金流後台若將政府的振興券平台比擬做台北車站，財金公司就是負責打造順暢道路，而便利商店預購，或是各家信用卡、行動支付綁定，則是公車、捷運、台鐵、汽車等各種交通工具最終都會藉由財金公司建構的道路，通往台北車站。

林國良說，財金公司負責將這些金融機構的金流、資訊連結起來，讓「交通網絡」順暢運轉。銀行能夠即時回覆民眾有無綁定成功，以及迅速確認民眾所綁定的優惠方案，有沒有「中途跳車」、避免重複發放回饋2000元

財金公司從口罩實名制三倍券，都在金流後台扮演重要角色。不過林國良表示，兩者都有預購、金流等設計，雖有異曲同工之妙，但消費者存在行為差異。

口罩是7天買一次，三倍券則是一開放就湧入大量綁定人潮，而且細分為實體、數位，又各自有不同的登錄管道「最近公司從上到下都忙翻了，還是很有挑戰」。

◆ 7/22首波回饋潮面臨考驗　財金公司全員備戰

振興三倍券7月1日開放預購及綁定，部分銀行因為瞬間湧入大量使用者，官網當機，成為首日小插曲；但整體來說，金流後台運作相當順暢，振興三倍券預購、綁定數已經突破千萬人。

雖然過了第一關，林國良笑說，這可不是「頭過身就過」，7月22日是另一個考驗。因為7月15日三倍券上路後，數位券方面，不少人會「搶頭香」、馬上消費。

往後推算7天鑑賞期後，最快7月22日會出現第一波2000元回饋潮，財金公司將扮演重要橋梁角色。

他分析，三倍券上路後，很多消費態樣會讓金流更複雜。舉例來說，很多人會累積好幾筆消費才達到3000元，對銀行業者來說，要去檢視達標條件就是一道費時的過程。

另外，銀行、行動支付業者推出的回饋方案五花八門，消費者可能先綁定A業者，後來看到B業者更好康，決定「跳車」。林國良表示，政府發放三倍券回饋金2000元時，還得確認民眾有沒有跳車情況，「複雜度相對比較高」。

◆紙本三倍券受歡迎　隱含家庭因素

政府期待三倍券政策效益除了刺激消費，也能推廣行動支付，因此設計多元管道領取。不過經濟部統計，全台已預購、綁定振興三倍券的民眾當中，8成以上選擇實體券，顯見紙本券仍是主流。

林國良認為，原因不全然是推廣行動支付成效不彰，還有家庭因素。

「理論上來說，數位券優惠幅度最大」，林國良表示，青壯年大多有使用行動支付經驗，也知道數位券最優惠，但若家裡有小孩、長輩，他們消費習慣以實體券為主，基於領取與消費方便性，這種情況便會統一領取實體券。

林國良觀察到另一問題，許多中小型商家端出的振興優惠只針對實體券，這也會影響民眾選擇。

◆ 三倍券若能促成改變　對台灣數位化將是正向成果

「不妨把三倍券的數位概念，視為全民都上了一次教育訓練」，林國良說，許多人原本沒有接觸、不熟悉除了現金以外的支付管道，至少藉由振興三倍券，開始了解多元支付，甚至知道比較優惠。

林國良也說，振興三倍券綜效不僅只是刺激消費、推廣行動支付，小商家可以開始省思如何調整商業模式、因應新興支付工具興起，銀行也可以搭上三倍券順風車，推出優惠方案，吸引目標客群、拓展市占率；若三倍券能夠種下改變的種子，對整體社會走向數位化，絕對是正向成果。

財金公司發展大事記: (圖片取自官方網站)

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