台灣「三倍券」與「口罩實名制」強大的金流後台：財金資訊公司

更新時間: 2020-07-13 15:00

首次發稿: 2020-07-13 12:24

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）振興三倍券將於7月15日登場，許多人早已備好消費攻略，好康一網打盡。不過，有別於多數民眾雀躍的心情，一間不到300人的公司正處於「戰時狀態」，全員從早到晚繃緊神經，力拚讓三倍券背後金流順暢運作。

台北市內湖區康寧路上，一棟灰色為底的平凡建築物，甚至沒有掛出招牌，只有1樓出入口處外牆上「財金資訊股份有限公司」的燙金字體。中央社報導，這家外觀不甚起眼的財金公司，在你我生活中其實扮演相當重要的角色。

看到這家公司的logo（上圖右上角)，您可能就會恍然大悟。

從ATM跨行金流、今年初因應武漢肺炎疫情上路的「口罩實名制」，到現在最夯的「三倍券」，背後都有其身影。

財金公司董事長林國良不只具有金融人的敏銳與積極，同時兼具資訊人的縝密。這些特質讓他成為傑出的總指揮官，引領財金團隊走過各項金融創新服務發展，必要時更能配合政策，成為金融機構最堅實的靠山。

「三倍券7月1日開放綁定，我們前一天就來留守」，林國良說，許多民眾可能會納悶「我領三倍券，財金公司到底幫了什麼忙？」

◆ 財金公司可助銀行迅速確認民眾綁定之優惠方案 以及是否「中途跳車」

林國良解釋，財金公司負責振興三倍券的金流後台。若將政府的振興券平台比擬做台北車站，財金公司就是負責打造順暢道路，而便利商店預購，或是各家信用卡、行動支付綁定，則是公車、捷運、台鐵、汽車等各種交通工具，最終都會藉由財金公司建構的道路，通往台北車站。

林國良說，財金公司負責將這些金融機構的金流、資訊連結起來，讓「交通網絡」順暢運轉。銀行能夠即時回覆民眾有無綁定成功，以及迅速確認民眾所綁定的優惠方案，有沒有「中途跳車」、避免重複發放回饋2000元。

財金公司從口罩實名制到三倍券，都在金流後台扮演重要角色。不過林國良表示，兩者都有預購、金流等設計，雖有異曲同工之妙，但消費者存在行為差異。

口罩是7天買一次，三倍券則是一開放就湧入大量綁定人潮，而且細分為實體、數位，又各自有不同的登錄管道，「最近公司從上到下都忙翻了，還是很有挑戰」。

◆ 7/22首波回饋潮面臨考驗 財金公司全員備戰

振興三倍券7月1日開放預購及綁定，部分銀行因為瞬間湧入大量使用者，官網當機，成為首日小插曲；但整體來說，金流後台運作相當順暢，振興三倍券預購、綁定數已經突破千萬人。

雖然過了第一關，林國良笑說，這可不是「頭過身就過」，7月22日是另一個考驗。因為7月15日三倍券上路後，數位券方面，不少人會「搶頭香」、馬上消費。

往後推算7天鑑賞期後，最快7月22日會出現第一波2000元回饋潮，財金公司將扮演重要橋梁角色。

他分析，三倍券上路後，很多消費態樣會讓金流更複雜。舉例來說，很多人會累積好幾筆消費才達到3000元，對銀行業者來說，要去檢視達標條件就是一道費時的過程。

另外，銀行、行動支付業者推出的回饋方案五花八門，消費者可能先綁定A業者，後來看到B業者更好康，決定「跳車」。林國良表示，政府發放三倍券回饋金2000元時，還得確認民眾有沒有跳車情況，「複雜度相對比較高」。

◆紙本三倍券受歡迎 隱含家庭因素

政府期待三倍券政策效益除了刺激消費，也能推廣行動支付，因此設計多元管道領取。不過經濟部統計，全台已預購、綁定振興三倍券的民眾當中，8成以上選擇實體券，顯見紙本券仍是主流。

林國良認為，原因不全然是推廣行動支付成效不彰，還有家庭因素。

「理論上來說，數位券優惠幅度最大」，林國良表示，青壯年大多有使用行動支付經驗，也知道數位券最優惠，但若家裡有小孩、長輩，他們消費習慣以實體券為主，基於領取與消費方便性，這種情況便會統一領取實體券。

林國良觀察到另一問題，許多中小型商家端出的振興優惠只針對實體券，這也會影響民眾選擇。

◆ 三倍券若能促成改變 對台灣數位化將是正向成果

「不妨把三倍券的數位概念，視為全民都上了一次教育訓練」，林國良說，許多人原本沒有接觸、不熟悉除了現金以外的支付管道，至少藉由振興三倍券，開始了解多元支付，甚至知道比較優惠。

林國良也說，振興三倍券綜效不僅只是刺激消費、推廣行動支付，小商家可以開始省思如何調整商業模式、因應新興支付工具興起，銀行也可以搭上三倍券順風車，推出優惠方案，吸引目標客群、拓展市占率；若三倍券能夠種下改變的種子，對整體社會走向數位化，絕對是正向成果。