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台灣漢光實彈演習登場　蔡英文16日中部視導聯合反登陸操演

一年一度的「萬安演習」也將於14日登場，不過今年不實施疏散避難及人、車管制等演練

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/13 11:21
圖為陸軍9日於第五作戰區執行「聯合反登陸作戰操演」預演（照片來源：軍聞社提供）

圖為陸軍9日於第五作戰區執行「聯合反登陸作戰操演」預演（照片來源：軍聞社提供）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）國軍漢光36號實兵實彈演習今（13）日清晨在國軍聯合作戰指揮中心（或稱衡山指揮所）下達演習命令後正式展開，未來的五天四夜裡，全台國軍將以「精進戰力防護作為、提升濱海決勝效能、統合灘岸殲敵戰力」三大宗旨進行操演，驗證防衛戰力整合及檢視作戰計畫。

《自由時報》報導，漢光演習首日操演模擬我國機場、港口等重要設施遭受攻擊時，國軍的戰力防護演練，演習項目包括各型戰機戰備轉場、軍艦機動疏泊等。

其中，駐守西部的戰鬥機將進駐花蓮佳山基地，防空部隊進行機場防護，海軍艦艇也將緊急出港執行任務。

今日的戰力防護操演施行完畢後，週二（14）、三兩日將驗證「濱海決勝」，最後兩日則進行「灘岸殲敵」演訓。

根據《聯合報》，今年漢光演習的重頭戲是週四（16）在台中甲南海灘登場的聯合反登陸操演，屆時將由新編成的聯合兵種營參演，而總統蔡英文也將南下視導。

報導指出，今年演習的特別之處在於去（2019）年剛成立的聯合兵種營，將在今年演習中首次投入演練；國軍也將睽違13年執行劍龍級潛艦戰雷（魚雷）驗證；憲兵、海巡、警政等三大特勤隊首次進行反劫持聯合演練，以及後備軍人週四在反登陸操演中執行榴彈砲實彈射擊等。

國防部在昨（12）日晚間發布「為戰而訓」影片，並在影片中提及「漢光演習是實戰場景的磨練，國家安全重任，在我們的肩上，誰也擋不住，官兵守護家園的決心。」

國防部另透過新聞稿指出，面對敵情威脅，踐履軍人捍衛國家安全的職志，官兵並肩作戰，攜手迎接任何挑戰，用行動證明我國國軍是最好的軍人、最強的軍隊，也是國家安全最可信賴的靠山。

此外，一年一度的「萬安演習」也將於明（14）日下午1時30分至2時全國同步登場，演習項目包括30分鐘防情傳遞、防空警報，以及空中威脅告警系統警訊發放演練等。

國防部日前表示，遵循中央流行疫情指揮中心針對新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）防疫指導，今年萬安演習期間不實施疏散避難及人、車管制等演練，避免人員群聚。
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