香港爆發第三波疫情　官員承認疫情失控　武漢肺炎確診數逼近1500例

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）香港近日爆發第三波本土武漢肺炎疫情，光是週日就新增30例本土確診病例，累計確診已達1470例，而先前的幾起群聚感染人數也不斷增加中。香港專家認為，疫情之所以再次爆發，主因是民眾防疫態度已鬆懈。

香港昨（12日）新增38例確診個案，其中30例屬本地感染，17例感染源不明，另有逾20宗初步確診個案，累計確診個案已增至1,470宗。

另外，先前多起群聚事件人數也不斷增加種，包括彬記、新發、莎莎等，德望學校再有兩名學生感染，其中一名和其同住家人及外傭全部中招，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，疫情「有些失控」。

30例本土個案中，除了連日爆發疫情的慈雲山一帶之外，有6例個案住在將軍澳。衞生防護中心已公布部份確診患者的行蹤，其中不乏曾至餐廳用餐，包括石門京瑞廣場的譚仔雲南米線、荷里活廣場的麥當勞、馬鞍山廣場的Beans、沙田希爾頓中心的譚仔三哥米線等。

另外，路德會啟聾學校發通告稱，一名學生家長確診，其家人的病毒檢測呈陰性，不過該名家長於7月10日曾前往學校，學校已啟動應變措施，關閉校舍、進行清潔及消毒工作，全校教職員需接受病毒檢測，檢測結果出爐後學校才會重開。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇曾表示，針對現在的「第三波」疫情，在他看來，一是香港邊境檢疫措施不足；二是政府於6月中放寬限聚令；三是本港病毒檢測數量嚴重不足，沒有找出病毒隱形傳播鏈。

政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指出，同意疫情「有些失控」說法。他認為，若再不收緊措施，大爆發機會甚高，呼籲不要舉行包括書展等大型活動。許又指，若未來一兩天確診數字沒有下降，就應回復3月的防疫措施。港大感染及傳染病中心總監何栢良亦建議，政府應強制要求市民戴口罩。