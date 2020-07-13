台灣農委會種苗場開發成功 阿勃勒種苗生長時間縮短90天

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）夏天是阿勃勒盛開時節，為栽培繁殖與推廣綠美花化樹種，農委會種苗改良繁殖場今(13)日表示，他們成功開發適合阿勃勒種苗生產標準作業流程，包含種子預措處理、調整施肥種類，若與種苗業者的育苗時間相比，其生長時間可縮短2至3個月。

有六月黃金雨美名阿勃勒，盛開的時節落在每年的5至7月，種苗場表示，阿勃勒的花色金黃亮麗，花期可達近30天。由於栽培管理容易，病蟲害較少，已成為中、南部各縣市政府最喜愛栽培之綠化樹種，也是環保署空污防治計畫推薦樹種中最受歡迎樹種之一，更是種苗場每年栽培繁殖及推廣的綠美化樹種。

對於阿勃勒種苗生產的標準作業流程，種苗場說，他們是將阿勃勒種子從長圓筒形果莢取出後直接播種，發芽率僅32%，使用砂紙先磨損種皮造成刻傷，再播種至泥炭土栽培介質，發芽率可提高至85%。

種苗在本葉2至3片時，每週可施用一次液肥促進生長，當株高15公分便可移至24格穴盤，若發現苗期生長緩慢，可再增加施用一次固態肥料，以促使苗株生育，減短育苗時間。株高30公分左右時，便可移至廢棄腐熟香菇太空包介質之6吋盆中，進行田間栽培管理。

照片來源：行政院農業委員會種苗改良繁殖場提供