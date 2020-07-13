立法院本週處理監院人事案、藍營擬動員群眾抗議　綠營柯建銘：「把菊姐問倒才是正確方向」

立法院外13日起擴大架設拒馬和圍欄，預防抗爭。中央社 立法院外13日起擴大架設拒馬和圍欄，預防抗爭。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）立法院臨時會本週將處理監察院人事同意權案，國民黨已發出動員令，號召群眾14日到立法院群賢樓外抗議，反對前總統府秘書長陳菊擔任監察院長，要求政府退回提名。

為了避免議場被占領的事件再次發生，立法院外13日起已經擴大架設拒馬和圍欄，預防抗爭。

監院人事同意權17日表決，立院維安升級。中央社

立法院本週將進入臨時會重頭戲，17日院會將處理監察院人事同意權，國民黨立法院黨團預計會強力杯葛，但做法如何，黨團內部保密到家，授權黨團幹部全權籌劃，就怕走漏消息，讓執政黨能夠先作防備。

為了給予在立法院內試圖阻擋監委人事權的國民黨立委援助，國民黨中央也發出動員令，號召以北部地區為主的民眾，14日到立法院群賢樓外集合，抗議這次的監委人事提名，盼能營造出裡應外合的效果，讓更多的民眾可以關注到此次事件。

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國民黨黨內人士12日私下表示，這次動員民眾是希望凸顯出這次陳菊的任命案以及部分提名監委人選的問題；同時，相關人事案的審查，在執政黨主導下猶如過場，因此希望外部能夠有動員的力量一起表達訴求，施加壓力。

黨內人士說，目前由北部地區的地方黨部與民意代表負責進行動員，至於當天相關戰略，13日將開會討論後確定。

此外，除國民黨發起動員令外，國民黨革命實踐研究院院長羅智強13日也將在立法院外成立野台，製作網路帶狀政論節目，凝聚在野聲音，接連5天晚上，在立法院外進行戶外開講。

根據《自由》電子報，民進黨團總召柯建銘13日上午出席監委公聽會(如下圖) 時，對國民黨喊話：「你如果對菊姐（指監察院長被提名人陳菊）有意見的話，你可以把她問倒啊！這才是正確的方向」，並指國民黨一直秀下限、弱化，非台灣政治之福。

對於國民黨發出動員令，中央社12日引述民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱說 ，台灣是民主國家，各種言論都有充足的表達機會，民眾到立法院訴求，目標當然是要影響立法院內立委的討論；因此，若已有充裕且實質審查的舞台，在野黨是否應該運用職權，在院內表達。

鍾佳濱說，難道在野黨立委要放棄實質審查的權利，而去場外參與等同是示威抗議的集會遊行，在那作單一意見的表達，但場外不是討論對話的空間，只是尋求同溫層支持的場域。

圖/中央社