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日本東京聯合大遊行 反中團體籲：台日聯手撐香港

日本民間團體「台灣研究論壇」呼籲，繼香港之後，中共想拿下台灣，因為如果拿不下台灣，中共政權就會被顛覆。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/13 09:34
12日在日本東京，有不少的香港人、台灣人及日本人等逾百人參加「日本維吾爾協會」和Stand with HK@JPN舉辦的聯合大遊行

12日在日本東京，有不少的香港人、台灣人及日本人等逾百人參加「日本維吾爾協會」和Stand with HK@JPN舉辦的聯合大遊行 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國日前在香港強行實施「港區國安法」，12日在日本東京，有不少的香港人、台灣人及日本人等逾百人參加「日本維吾爾協會」和Stand with HK@JPN舉辦的聯合大遊行，日民間團體「台灣研究論壇」會長永山英樹呼籲，日本與台灣一定要聯手抗中，並支持香港、維吾爾人、內蒙古等。

綜合中央社的報導，12日在日本東京原宿、澀谷等鬧區，旅居日本的香港人、維吾爾人、西藏人、內蒙古人、台灣人及日本人等數百人在豔陽下參與，由由「日本維吾爾協會」和Stand with HK@JPN主辦的聯合大遊行。

主辦單位在聲明中表示，中國制訂「港區國安法」，破壞了香港的自由與民主，也毀棄了維持一國兩制50年不變的承諾。2014年雨傘運動及2019年的民主示威運動，都是香港人為了爭取自由與民主所為，卻完全被中國忽視，今後還要被當成罪犯。

聲明指出，中國強行把300萬名無辜的維吾爾人關進強制收容所進行洗腦教育，逼維吾爾人放棄獨特的文化與傳統，強迫他們對中共、中國國家主席習近平效忠。

日本民間團體「台灣研究論壇」會長永山英樹呼籲，繼香港之後，中共想拿下台灣，因為如果拿不下台灣，中共政權就會被顛覆。日本與台灣一定要聯手抗中，更進一步支持香港、維吾爾人、內蒙古等。
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