台灣國際錄像藝術展鳳甲美術館、空總首度合作　英國、日本、俄羅斯藝術家創作10月登場

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）2020台灣國際錄像藝術展以「ANIMA阿尼瑪」為題，首次由鳳甲美術館及空總合辦，展出英國、俄羅斯、日本等國內外藝術家創作。

台灣國際錄像藝術展歷經十多年不斷地突破與創新，歷屆策展人皆向影像提出質疑及挑戰各種不同的可能性。2020年首度跨機構合作，由鳳甲美術館與空總台灣當代文化實驗場(C-LAB)共同舉辦，邀請到獨立策展人林怡華、C-LAB策展人游崴擔綱策展，在展覽主題上嘗試將視覺觀影經驗拓展至其他感官的影像體驗，並試圖透過作品重新打開美術館的既有空間，同時利用C-LAB非正規場域特質，呈現影像與多樣化空間互動的流動性。

第七屆台灣國際錄像藝術展延續過往機制，除了邀請製作之外亦結合了國際徵件，共收到超過700多件來自全球各地創作者之錄像作品參與徵件，數量突破歷年紀錄。展覽場地也將橫跨鳳甲美術館與C-LAB，以雙展場規模及新的空間脈絡，帶給觀者全新的感官經驗。

本屆主題「ANIMA阿尼瑪」，從「催眠作為一種觀影儀式」的概念為起點，讓觀眾跳脫習以為常的觀影模式，以影像的催眠性，打開新的感官來面對影像作品─重點並不是用眼睛來「閱讀」影像的資訊，更是用身體來「體驗」影像的力量，洞見潛藏其中的真正話語，以此探索潛藏在作品中難以用文字語言捕捉的影像靈魂。

「anima」一詞在拉丁文裡意指「生命」或「靈魂」，第七屆台灣國際錄像藝術展以此為展題，邀請觀者以鬆散的注意力，探索影像帶給我們那幽微又難以言明的感知經驗，如同參加一場催眠儀式，在清醒與出神的中介狀態下，進而窺看腦內播映的流動影像，並刺激我們思考，當影像巧妙地逸出我們習以為常的實體世界時，那些存在於夢境、幻覺、潛意識與記憶殘片中的視像究竟會是什麼？

此外，「ANIMA Sessions 阿尼瑪療程」系列共學課程將自7月率先起跑，橫跨展期間至明年1月。以「調度真實」為主題，透過講座、工作坊與演出，從意識與機器兩層面，探索超越視覺經驗的影像，以及影像與幻覺之間的模糊界線。

針對此展，台灣藝術家牛俊強、李基宏、林冠名、劉圩及日本藝術家澤拓將帶來全新的委託創作。此外，參展藝術家包括阿勒西．德米特耶夫（俄羅斯）、米海伊．格雷庫（羅馬尼亞）、艾伯．加西亞-阿爾索里斯．瓜迪奧拉（西班牙）、小泉明郎（日本）、瑪利亞．茉莉納．裴羅（西班牙）、史蒂法諾．米拉利亞（義大利）、羅瑟拉．尼希歐（義大利）、尼可拉斯．普羅沃斯特（比利時）、班．瑞佛斯（英國）、露絲．沃特斯（英國）、葛納．韋藍德（奧地利）、忻慧妍（香港）、許芷瑋（香港）、陶輝（中國）等其他多位藝術家。

▍第七屆台灣國際錄像藝術展－ANIMA阿尼瑪

展期｜2020.10.16-2021.01.17

策展人｜林怡華、游崴

地點｜鳳甲美術館、空總臺灣當代文化實驗場C-LAB

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