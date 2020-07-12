印度疫情惡化 寶萊塢父子檔明星染疫

印度武漢肺炎疫情持續惡化，寶萊塢國寶級巨星阿米塔巴昌和他的兒子、同樣是寶萊塢明星的阿比謝克巴昌昨晚各自推文表示，兩人都確診感染武漢肺炎，已住進醫院。

今年77歲的寶萊塢長青巨星阿米塔巴昌（Amitabh Bachchan）昨晚推文證實，他已確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），目前已住進醫院，醫院也通知當局，他的家人和員工正接受病毒檢測且等待報告結果出爐。

阿米塔巴昌推文說：「過去10天曾與我密切接觸的所有人已被要求，務必要接受病毒檢測。」

阿米塔巴昌的兒子、同樣是寶萊塢明星的阿比謝克巴昌（Abhishek Bachchan）昨晚也推文表示，他和父親稍早經COVID-19病毒檢測都呈現陽性，兩人都有輕微症狀，已經入住醫院，家人和員工都正在接受病毒檢測，呼籲所有人保持冷靜，不要驚慌。

根據新德里電視台（NDTV）等多家媒體今天報導，阿米塔巴昌和他的兒子都住進孟買知名專科醫院納那瓦提醫院（Nanavati Hospital）。當地媒體Livement則報導，阿米塔巴昌出現呼吸困難的症狀。

馬哈拉什特拉省衛生廳長托普（Rajesh Tope）表示，阿米塔巴昌的妻子、知名寶萊塢女星巴麗都（Jaya Bachchan），以及他的媳婦、寶萊塢女星愛希瓦雅（Aishwarya Rai Bachchan）的病毒檢測結果，都將在今天出爐。

印度因放寬人口流動，加上政府宣傳印度武漢肺炎死亡率全球最低、康復率很高，導致許多印度民眾不戴口罩就上街，讓最近一週每天都新增逾2萬確診病例，昨天也新增2萬7114例，9天內累計病例突破80萬例，高居全球第3重災區，疫情持續惡化。