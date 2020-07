日本「2020最佳單一麥芽威士忌」獎落台灣噶瑪蘭　超美空間勇奪「世界最佳年度蒸餾酒廠」

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)台灣噶瑪蘭威士忌於國際賽事中獲得亮眼成績,抱回三面「最高金賞Superior Gold」大獎,更包辦「2020最佳單一麥芽威士忌」前三名殊榮。

第二屆東京國際威士忌與烈酒競賽 (Tokyo Whisky & Spirits Competition,簡稱TWSC)吸引蘇格蘭、愛爾蘭、美國、加拿大、印度、台灣等各大威士忌生產國熱烈參賽,由日本知名調酒師、威士忌專家、酒類進口商與製造商等專業人士擔任評審。

今年受到COVID-19新冠肺炎影響,大會改採分裝瓶寄送的方式盲測評選,並於6月中公布比賽結果,本次共頒發12面「最高金賞Superior Gold」,噶瑪蘭威士忌就摘下3面!包含噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒、噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒、噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒。

其中,噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒也獲得「世界產區單一麥芽威士忌無年份類別特別賞」 (World Single Malt Whisky Category Winner - NAS) ,風味深受評審肯定。



TWSC競賽第一階段中,噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶、波本桶、Oloroso雪莉桶威士忌原酒皆榮獲特別金賞,噶瑪蘭Vinho葡萄酒桶威士忌原酒更於第二階段以最高分獲頒「2020最佳單一麥芽威士忌」總冠軍!(圖/噶瑪蘭)

TWSC公布第一階段獲獎後,第二階段再經由13位特別評審自參賽的128款單一麥芽威士忌中,評選出最高分的十款於近日公布,並授予「2020最佳單一麥芽威士忌」 (Best of the Best Single Malt Whisky of the 2020) 的崇高殊榮,最終「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」以最高分獲得總冠軍,勇奪第一名!

第二名與第三名則分別頒發給噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒、噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒,於第二階段更包辦前三名獎項,將榮耀帶回台灣。

此外,噶瑪蘭酒廠也獲選「世界產區最佳年度蒸餾酒廠」 (Best World Distillery of the Year),並於今年5月份二度通過經濟部工業局評選,獲選109年「國際亮點觀光工廠」,目前全台灣148座觀光工廠中,僅有12座通過包含場域軟硬體設施、顧客服務、國際旅客需求等各面向評選項目,噶瑪蘭酒廠更是全台唯一酒品相關的亮點觀光工廠,每年約可吸引80萬到100萬的遊客前來,透過原物料展示、製程透明化、專業導覽服務與環境設施等完善規劃,讓前來參訪的遊客都能更進一步認識台灣威士忌的生產與獨特風味。

噶瑪蘭獲獎酒款不僅於全台噶瑪蘭展售中心販售,也皆能夠在酒廠「噶瑪蘭花園廳」(KAVALAN GARDEN HALL)中品嘗得到;此外,威士忌品酒室更提供5款「限定單桶原酒」,讓遊客在參觀之餘,也能體驗從橡木桶汲酒而飲的驚喜感受,包含波本桶威士忌原酒、Vinho葡萄酒桶威士忌原酒、白蘭地桶原酒,以及噶瑪蘭酒廠限定的馬德拉桶威士忌原酒、蜜糖桶威士忌原酒。

至今噶瑪蘭已榮獲超過400面金牌、8次世界威士忌冠軍,以及5座世界性酒廠冠軍獎盃,不斷努力讓世界看見台灣堅強的釀酒實力,並持續將台灣的優質威士忌帶向世界各地。

2020年TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽獲獎

特別賞

2020最佳單一麥芽威士忌 (Best of the Best Single Malt Whisky of the 2020)

噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒

世界產區單一麥芽威士忌無年份類別特別賞 (World Single Malt Whisky Category Winner - NAS)

噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒

世界產區最佳年度蒸餾酒廠 (Best World Distillery of the Year)

噶瑪蘭威士忌酒廠

最高金賞 (Superior Gold)

噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒

金賞 (Gold)

噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤桶威士忌原酒

噶瑪蘭酒廠珍藏版蘭姆桶威士忌原酒

噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌-波特風味桶

噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌-雪莉風味桶

噶瑪蘭Oloroso雪莉桶單一麥芽威士忌

噶瑪蘭經典獨奏Fino雪莉桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒

金車頂極指揮單一麥芽威士忌