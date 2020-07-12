防疫專家：武漢肺炎病毒變異 　香港疫情傳播率比中國武漢快

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）香港近來爆發第三波武漢肺炎疫情，政府抗疫專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉說，香港正面臨武漢肺炎本地疫情大爆發，由於病毒已變異，現時的傳播率比中國武漢未封城前更嚴重。

香港01報導，港大醫學院院長梁卓偉11日接受電台節目訪問時指出，香港的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒已出現基因變異，且傳播率已超過3，甚至近乎4，代表一名染病者最多可將病毒傳染給3至4人。

梁卓偉說明，當初在1月底時，武漢未封城前，即時傳播率亦只有2.5至3，但根據最新的研究報告，由於病毒已出現基因變異，新的病毒傳播率高三成，他強調本港現時開始真正的持續性本地爆發

梁又指，自7月以來，截至10日，本地個案已超過120宗，估計至少有50至60個隱形傳播者未被發現。

他提到，沙田和慈雲山兩地是目前高危的地理群組，其中沙田水泉澳邨的病源，可能來自日前已出現疫情的瀝源邨，只是傳播鏈一直未截斷。

對於被問到預計15日將登場的香港書展是否應照常舉辦，梁卓偉說，香港首次面臨持續性的本地疫情大爆發，情況相當嚴重。他強調應盡量避免任何大型活動，民眾應減少社交活動，或進出高風險場所，例如餐廳和酒吧。他也呼籲雇主能再次安排員工在家辦公。