新住民精進語言優勢 用口譯拉近臺印距離

高中畢業後，隨著家人到臺灣生活的李眉君，不僅是印度在臺辦公室的成立元老，更自己成立工作室，從事口譯工作，他說：「雖然一開始創業很辛苦，許多文件都是中文填起來很吃力，但非常開心可以在臺灣生活！」

李眉君因父親工作的關係，自小就輪流在德國、奈及利雅等各種不同的國家生活，也許是因為從小就生活在不同文化間，李眉君對適應新環境與接受新事物的心態向來樂觀且包容，他說：「剛來臺灣時完全不會中文，但身邊的人都很友善，在學習上幫很多忙，也很樂意跟我教朋友。」因此即使語言不通，也絲毫沒有打壞他對臺灣的好感。

畢業後，李眉君因緣際會進入印度台北協會（Indian Taipei Association, ITA），擔任大使特別助理，當時協會正處於草創期，她跟著會長東奔西跑，累積自己的經歷與人脈，也在機緣下慢慢涉獵口譯工作，並成立自己的翻譯工作室。

李眉君以自己的親身經驗分享，新住民在臺灣是有語言優勢的，但若要投入口譯相關工作，一定要更深入的涉獵政治、經濟議題，也要精進自己的中文語言造詣，才能真正表達出講者的原意。他說：「如何在講者說出一個詞或一句時，就能想到相對應的語言，是最耗神的。」因此他建議有志朝向口譯發展的新住民或新二代，一定要從日常培養對母語及中文的敏感度。

談到對文化的刻板印象，長期從事臺印交流工作的的李眉君，建議臺灣人看印度，要有耐心，細細觀察，他說：「其實印度人是非常熱情的，如果有人在路上發生車禍，所有的人都會走過來關心你，印度的大家庭也非常熱鬧，非常喜歡問問題，關心家人。」

他認為，臺灣人常常會以「女生去觀光不安全」、「用手吃飯」、「工程師很多」等印象描繪印度，但這些就像瞎子摸象，也是些很極端的認知，一定要用開放的心態，從更多角度慢慢體驗印度，才能理解印度的美。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)