布吉納法索臺大生分享逆境中學習 嘉市國小生拓展國際視野

說明：來自西非布吉納法索的臺大生艾家齊分享自己的求學以及在臺留學的過程。（照片來源：嘉義市政府） 說明：來自西非布吉納法索的臺大生艾家齊分享自己的求學以及在臺留學的過程。（照片來源：嘉義市政府）

嘉義市嘉北國小為讓學童透過來自海外留學生的視野，認識及珍惜教育的不易及可貴，邀請來自西非布吉納法索的臺大畢業生艾家齊與小學生分享談突破人生困境的故事。

艾家齊開場先概述非洲及故鄉布吉納法索，介紹家鄉文化、飲食到的自己家庭，並透過有獎徵答與學生有熱絡的互動，讓小學生更認識非洲；艾家齊分享面對人生的第一個挑戰，艾家齊2歲就被送到學校學習，小學6年級時父親過世，母親撐起家庭拉拔4個小孩長大，在艱難環境中，艾家齊更加堅定相信讀書才能為自己帶來改變，不僅努力讀書同時利用寒暑假賣日用品賺取生活費。學業表現優異的他，不僅從國中到高中畢業有國家獎學金，大學時獲得世界銀行獎學金，得以進入布吉納法索最知名的大學就讀，讀完大一獲得臺灣外交部獎學金，決定遠赴重洋到臺求學。

剛到臺灣的語言障礙，便是他第二個人生挑戰，雖然已苦讀過中英語言，也被臺灣人稱讚中文好，但在進入臺大土木系後，教授提及的專業用語仍為不解，於是多向教授及同學討論請益，以求解決問題。卻在大二時，臺灣與布吉納法索斷交，讓依靠獎學金的留學生們頓失經濟來源，許多布吉納法索學生選擇離開臺灣，改去給予獎學金的中國就讀；不過艾家齊喜歡臺灣的一切，決心留下來完成學業，並努力取得到臺大國際生助學金，同時在校內打工及校外實習，以解決生活經濟問題。

大三及大四時擔任臺大禮賓大使、學生會國際事務部部長和布吉納法索在臺協會會長，歷經重重關卡，艾家齊拿到了臺大學位，他堅信:「讀書，能改變生活、改變社會」；艾家齊先生克服挑戰及永不放棄的精神，活出精彩人生，走出自己的一條路，並且勉勵在場聆聽的學生，勇於嘗試及接受挑戰，面對困境努力克服，相信屬於你們的未來一定更為豐富精彩。

訊息來源：嘉義市政府

(新聞轉載自新住民全球新聞網)