台北車站大廳不再禁坐！黑白地板變為「微笑地貼」 今起正式亮相

北車大廳增加微笑地貼及寫著「微笑」的10種語文，展現友善與包容。（台鐵提供） 北車大廳增加微笑地貼及寫著「微笑」的10種語文，展現友善與包容。（台鐵提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）因疫情關係，台鐵一度考慮禁止民眾在台北車站大廳席地而坐，引發民怨。台鐵近期決定，不會明文規定禁坐，也將在大廳增加座椅，黑白地板上貼上寫著的10種語文、表情的微笑地貼，展現友善與包容。

台鐵說，昨（11）日晚間列車收班後，在不影響旅客動線與旅運服務原則下，以微笑地貼改造大廳，於今（12）日上午6時15分完工，6時30分正式對外開放。希望展現台北車站的多元、友善及包容性。

北車大廳的地貼笑臉有10種不同表情，包含微笑、眨眼笑、酒窩笑、大笑等，台鐵說，這是國際通用的友善符號，另還有10種寫著「微笑」的多國語文，讓中央大廳原有黑白格棋盤布局，展現出全新面貌。

北車大廳地貼10種寫著「微笑」的語文，包括中文、英文、日文、韓文、法文、越南文、印尼文、菲律賓文、泰文、馬來文。

台鐵表示，未來車站大廳也將增設40張椅子，加上車站內原本的椅子，總數達104張。另外，也將擬定公共空間使用辦法，提供公民參與受理非營利公益性質活動，使民間創意融合空間運用，善盡台鐵社會責任，讓台北車站中央大廳成為多元文化與族群友善的代表地標。

為廣納各方意見，台鐵與公民團體、非政府組織、專家學者等公、私部門代表分別於5月29日、6月3日共同舉行2場座談會；另於6月11日、7月7日由公民團體代表，就中央大廳空間使用進行2場討論，達成「公共空間、公共使用、公民參與」的共識。

台鐵表示，大廳採用黑白格棋盤布局多年，但公共空間可以多層次、多用途使用，希望對大廳有各種想法的民眾，不論想或站或坐，或支持反對，都可以到這裡，在大廳內找到屬於自己的空間。

另基於國內疫情趨緩，在能保持社交安全距離，並遵守「防疫新生活」指引（例如戴口罩與勤洗手）條件下，台鐵也宣布，即日起恢復各站場地公共使用、租借及活動，但呼籲各界於站區活動時仍應特別注意防疫律定，確保自身及他人健康。