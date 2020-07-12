中國河北省唐山連三震　最大震度5.1級

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國河北省唐山市今（12）日清晨6時起接連發生3起淺層地震，最大震度5.1級，鄰近的北京和天津均有感。

中國地震台公布，12日上午6時38分在河北唐山市古冶區發生5.1級地震（震央位於北緯39.76度，東經118.44度），震源深度10公里。

隨後又在7時2分和7時26分發生2次地震，震度分別為2.2級和2.0級，震源深度則是15公里及12公里。

微博上許多網友表示，「在睡夢中被硬生生搖醒，睡意全消」、「像騎馬一樣晃」；另在河北、北京和天津都有震感。

中國地震局表示，除了河北省市中心感到劇烈搖晃外，位在天津、河北承德各縣區也有明顯震感；而在北京、河北廊坊、滄州、內蒙古赤峰、錫林郭勒盟、烏蘭察布與鄰近河北多處亦有輕微搖晃。

唐山消防早上7時35分發布消息稱，支隊指揮中心已調派古冶區大隊和京華道消防救援站、林西道消防救援站立即趕赴震央，也迅速集結支隊重型、輕型地震隊。支隊指揮中心目前還未收到相關報警，沒有人員傷亡，交通道路情況良好。

當地鐵路部門表示，為確保旅客列車運行安全，已啟動應急預案，停駛途經該地區旅客列車，對鐵路設備設施進行全面檢查。

根據中國地震局資料顯示，本次5.1級的地震，是周邊200公里內近9年間最大的地震。