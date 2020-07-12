返校奪6獎台北電影獎大贏家 評審團主席吳念真說內幕

2020台北電影獎頒獎典禮11日晚間在台北中山堂順利落 幕，電影「返校」入圍12項，最後一舉拿下6大獎， 監製李烈（中）、李耀華（左）與... 2020台北電影獎頒獎典禮11日晚間在台北中山堂順利落 幕，電影「返校」入圍12項，最後一舉拿下6大獎， 監製李烈（中）、李耀華（左）與導演徐漢強（右）開 心合影。 (來源 中央社)

第22屆台北電影獎頒獎典禮今晚在中山堂登場，由莫子儀、王淨分別拿下影帝、影后，「返校」拿下最佳劇情長片與最大獎的百萬首獎，奪6獎項，成為本屆大贏家。

今年受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，台北電影節成為疫情後首個舉辦的大型影展。典禮開場就驚喜不斷，先是林志玲現身擔任引言人，鼓勵電影人帶著無懼包容的心繼續前進。

主持人黃子佼上台後，則介紹第二個彩蛋為搭檔主持人柯佳嬿。今晚雖是柯佳嬿主持處女秀，但與黃子佼的一搭一唱也讓現場笑聲不斷。

今年最佳男主角獎由「親愛的房客」莫子儀奪下，他除對劇組表示感謝，也將獎座獻給全台灣的演員。最佳女主角則由王淨以「返校」獲得。

最佳導演由「下半場」張榮吉獲得，他認為電影能夠永遠留存，如同鼓勵著他能在這條路走下去。張榮吉也點名楊力州，感謝對方讓自己從紀錄片出發找到更多能量。

最佳劇情長片與百萬首獎均由「返校」拿下，李烈表示，自己是首次因為監製的電影站在台上，「這不是一個人功勞、是全體的功勞。」她與導演徐漢強不只感謝所有曾幫助過「返校」團隊的人，同時點名感謝赤燭遊戲的創意，才讓電影版「返校」有機會問世。

今年最佳新演員獎由「主管再見」15歲演員李曆融摘下，最佳男配角則是「那個我最親愛的陌生人」13歲的李英銓，最佳女配角獎則是「江湖無難事」拿下。

楊士琪卓越貢獻獎則頒發給資深放映師江泰暾。今年頒獎典禮表演環節則由歌手家家演唱由「牙關」、「飛」、「勇者的浪漫」，搭配運動電影的回顧片段，讓觀看直播的網友直呼感動。

本屆評審團主席吳念真會後受訪表示，除了最佳男主角獎中莫子儀在13位評審團中獲得11票通過外，最佳新演員得主李曆融同樣也以11票無懸念通過。

吳念真說，最佳女主角的呂雪鳳與王淨有些拉鋸的過程，經過討論，王淨以7票通過，雖然評審的考量點不同，但吳念真認為王淨在「返校」表現較過去進步許多，戲裡角色也更複雜。最佳男配角的李英銓跟朱軒洋第一輪以6比6成為平手，最後李英銓以一票之差勝出。