巴黎反香港國安法遊行 籲全球團結聲討中國獨裁

法國數個民間團體11日共同舉辦首場反香港國安法遊行 ，約有400名不同族群、國籍的民眾參與。 法國數個民間團體11日共同舉辦首場反香港國安法遊行 ，約有400名不同族群、國籍的民眾參與。 (來源 中央社)

「非洲香港法國聯盟」等數個公民團體今天在巴黎舉辦法國首場反香港國安法遊行，約有400人出席。法、非、亞等各個族群參與者都表示，聲討中國獨裁政權是一場跨國界的戰役。

主辦單位「非洲香港法國聯盟」（AHKF）表示，「中國靠著一帶一路入侵並債留非洲，搶奪自然資源和賄賂官員」。因此這次遊行的主軸，「是要讓香港人知道我們和他們站在一起，並告知民眾中國政府對香港、對中國、對非洲以及其他國家跨越疆界的壓迫」。

除了抗議國安法之外，遊行主要訴求便是透過人民跨國界的團結，共同聲討中國共產黨對民主人權的破壞。活動除香港人外，也有法國黃背心、西藏、維吾爾、非洲等人權組織參與。

非洲香港法國聯盟的香港籍成員K向中央社記者提到促成聯盟成立的契機，是非洲民眾被廣州公安歧視驅趕事件，香港一年多來深受暴力執法之苦，非常能同理，討論後決定成立平台共同關注中國與非洲間的議題。

K說：「要對抗這麼極權的力量，不可能分開進行，應該要團結在一起 … 我們覺得人民和人民之間，本來就應該要有跨民族、跨文化的交流 … 這一次也有很多西藏、新疆等不同的團體參與。」

對於國安法，K認為就是「血淋淋的例子」，因為上路不到2週，就已把號稱自由的國際金融中心變成獨裁政權下的小城市。「不少人為了舉一張白紙或一個貼紙就被抓 … 這一切根本在一年前不可能發生。這個血淋淋的例子告訴全世界的人，我不是單純說中共政府，而是如果一個政府要變得獨裁，其實它可以一個禮拜就把你的一切奪走。」

長期關注台灣、西藏與香港人權議題的執政黨共和前進（LREM）參議員暨歐洲事務委員會副主席卡托蘭（André Gattolin）也現身活動給予支持。

卡托蘭議員向中央社記者表示：「中國勢力的全球崛起，讓許多由國際機構支撐的基本人權面臨挑戰 …而香港在整個議題的中心，因為香港的地位是基於1997年生效的中英國際條約 … 而中國這令人無法置信的國安法，等同於破壞國際協定，讓我們質疑極權政體企圖壓迫香港人民權利與自由的片面作為。」

他認為，全球正面臨中國獨裁骨牌效應的危機，「今日香港、明日台灣，再來就是寮國、緬甸，都可能成為中國政府的共管之地 … 因此，這場戰役是全球的，我們需要一直保持警戒」。

卡托蘭也提到近日法國總統馬克宏開始使用Tik Tok（中國抖音的海外版）來接觸學生族群，是令人擔憂的現象。「這個攻占年輕人的媒體今日已經掌控了使用者個資，明日它就會掌控、影響歐洲、法國、非洲、美國公民的選擇和想法」。

一位參與遊行的西藏民眾添南（Tenam）表示，作為西藏人，他完全明白香港正在發生的事，就是西藏50年代的翻版。過去中國共產黨也曾和西藏簽署協定，保證讓西藏人保有自治、文化和語言，然而8年後，便翻臉不認帳。

曾經參與台灣太陽花運動巴黎集會的添南表示，自從習近平成為終身中國國家主席後，便加強對境內少數民族的迫害，「不僅如此，鄰國也遭殃，例如台灣、日本、東南亞國家，還有最近的印度 … 我認為現在是歐盟團結的時候，他們應該更清楚大聲地表達對中國的看法。在我看來，中國簡言之就是歐洲價值包括自由、平等、分享和對話的最大威脅」。

他也提到8日才成立的台灣國會西藏連線，並特別在訪問中感謝推動台灣國會西藏連線的議員林昶佐以及台灣人民的支持。

反國安法遊行從巴士底廣場步行至共和廣場，警方出動數十名員警戒備，但一路氣氛平和，活動於下午5時左右落幕。