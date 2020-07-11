香港民主派初選首日　逾13萬人投票超預期

香港泛民11及12日舉行立法會選舉初選，以協調選出陣營的參選人，圖為公民黨參選人在街上拉票。 （公民黨／中央社提供） 香港泛民11及12日舉行立法會選舉初選，以協調選出陣營的參選人，圖為公民黨參選人在街上拉票。 （公民黨／中央社提供） (來源 中央社)

香港民主派今明兩天舉行立法會選舉初選，負責統籌的民主動力表示，截至晚間6時，共有13萬7000多人參與電子投票，超過了港大法律系副教授戴耀廷預期的8.5萬票。

綜合香港電台及明報報導，負責統籌初選的民主動力公布，由今午12時至晚間6時，全港所有服務站共有13萬7806名市民參與電子投票。

多區服務站投票時出現人龍，大埔一個服務站下午一度有過100人排隊，市民等待半小時或更久。

有投完票的市民表示，排隊45分鐘才能投票，沒有預料有這麼多人。他坦言對「港區國安法」有憂慮，期望初選能增加民主派在9月立法會選舉當選機會，讓更多代表香港人的聲音進入議會。

負責協調民主派初選的戴耀廷今天表示，有信心各區投票人數能達到總選民人數一成，即共17萬票，今天目標是希望能達一半、即8.5萬票。

今天的選舉原定上午9時到晚間9時舉行，但受到警方昨晚搜查負責設計這次初選投票系統的香港民意研究所辦公室的影響，今天投票延至中午12時舉行。初選活動將在12日結束。

香港立法會換屆選舉預定9月6日舉行，泛民舉行初選，以便協調選出代表陣營參選的候選人；初選由民主動力承辦，有公民黨、人民力量、民主黨、社會民主連線、新民主同盟、工黨、本土派等參與。