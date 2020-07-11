北台灣民宅施工意外導致巷道塌陷　侯友宜：要求業者賠償損失

新北市永和區文化路一處工地11日上午施工時不慎挖破瓦斯管線，造成馬路嚴重塌陷，有傾斜情形，周邊住戶已緊急疏散 新北市永和區文化路一處工地11日上午施工時不慎挖破瓦斯管線，造成馬路嚴重塌陷，有傾斜情形，周邊住戶已緊急疏散 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）新北市永和區113巷道今（11）日上午發生一起施工意外，一處住宅的建工程因施工不慎導致路面塌陷、天然氣管外洩，甚至波及鄰近民宅，造成鄰居房屋外牆及停車庫歪斜、下陷等，使得週遭數十住戶逾百人遭到疏散並接受暫時安置。新北市長侯友宜在午後趕赴現場勒令停工，並表示將要求業者負起賠償責任。

今日上午10時39分 文化路113巷一處集合住宅新建工程疑因施工不慎造成地面塌陷，鄰近民宅建築物結構受損，所幸無人受傷。意外主要影響六棟房屋30戶人家，疏散65人，另預防性疏散50戶內38人，總計80戶、103人，目前安置於永和區兩處旅社。

侯友宜稍後透過臉書表示，現在各單位正進行修復自來水及瓦斯管線，而80戶也經過土木結構技師勘驗後確認目前狀況非常穩定，沒有再崩塌之虞，預計三天內把管線修復好，連續壁打得夯實，確定安全無虞後住戶便可返家，「我要求業者負起責任賠償損失，市府也將協助居民監督、把關！」

侯友宜指出，意外發生後第一時間立即指派副市長謝政達到現場關心並勒令停工，緊急應變中心則在現場成立前進指揮所，召集工務、水利、經發、警察、消防等局處，以及永和區公所、台灣電力公司及相關天然氣公司等單位進駐，進行緊急搶災及居民安置工作。

侯友宜提及，除消防局拉水線於基地內灌水，讓基地內、外壓力平衡外，市政府也調度混凝土車在安全無虞狀況下灌漿塌陷處，先穩固地基後，盡快完成初步路面搶修，避免擴大。