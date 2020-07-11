【武漢肺炎】香港大學女學者冒死逃亡美國「傳達真相」 宣稱中國早知病毒可「人傳人」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國福斯新聞（Fox News）專訪一名曾服務於香港大學公共衛生學院的病毒學暨免疫學學者，她描述中國政府和科研人員在疫情初期隱瞞訊息的細節。為求自保，她已於4月離港赴美。

閻麗夢（Li-Meng Yan，音譯）於4月28日避開校園內的耳目，幾乎拋掉所有家當只帶著護照與錢包搭機離港赴美。她覺得自己若被逮，有可能入獄，甚至「被失蹤」。

中央社報導，如今她隱匿行蹤，並指稱中國政府正試圖弄臭她，還有人在政府授意下對她發起網路攻擊，要她封口。她認為自己有性命之虞，且可能再也無法回到香港或再見到親友。

閻麗夢接受福斯新聞獨家專訪時說，她相信中國政府早在宣稱發現新型冠狀病毒前，就知悉這種病毒存在；指導她研究的人之中，不乏享譽病毒學領域的專家，卻也都忽略她在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情初始時從事的研究，而她自認自己的研究本可救人。

她說：「我到美國來，是因為我要傳達COVID的真相。」她表示，如果她試圖在中國講述經歷，「就會被失蹤或殺害」。

閻麗夢的說法涉及中國政府最高層級的隱瞞，且似乎暴露了中國國家主席習近平和中國共產黨控制疫情敘事的執念，包括中國知道什麼、何時得知、又試圖向全球散播哪些修訂過的資訊。

閻麗夢自稱是全球最早研究新型冠狀病毒的科學研究人員之一。據說她在香港大學的世衛H5參考實驗室指導員潘烈文，去年就要她檢視12月底出現在中國的類似嚴重急性呼吸道症候群（SARS）可疑群聚感染病例。

她說：「中國政府不讓海外專家在中國做研究，香港專家也不行。所以我當時向朋友求助以取得更多資訊。」

其中一個朋友是在中國疾病預防控制中心工作的科學家，擁有病例相關的第一手資料，據稱這個朋友於去年(2019年) 12月31日告訴閻麗夢有關病毒人傳人的資訊，比中國或世衛組織承認可能人傳人的時間還早得多。

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閻麗夢把部分初步發現告知指導員，「他只是點了點頭」，然後要她繼續研究。反觀今年(2020年) 1月9日，世衛組織聲明卻說：「根據中國當局資訊，此病毒可在部分患者身上引發重症，不易在人與人之間傳播…要判斷此群聚感染的整體風險，資訊還很有限。」

閻麗夢說，她很快注意到風向有變，原本公開討論病毒的醫師和研究員突然閉口，其他人則被告誡不要多問。閻麗夢表示，有醫師說：「我們不能談（病毒），但我們得戴口罩。」接著，據她所知，人傳人的病例數就開始暴增。

閻麗夢於1月16日再度上報研究結果，但據稱指導員要她謹言慎行，就像以前也曾警告她「不要去踩紅線」。

她還指稱，港大世衛H5參考實驗共同負責人裴偉士（Malik Peiris）也知情，但毫無作為。

裴偉士並未對此回覆置評。世衛官網把他列為世衛國際衛生條例因2019-nCoV新型冠狀病毒引發肺炎緊急委員會的顧問。

世衛組織及中國都強烈否認隱匿病毒資訊；世衛也否認閻麗夢、潘烈文或裴偉士直接為世衛效力。

由於發言與中國政府立場相左，為安全起見，閻麗夢決定離開香港，她原希望丈夫隨行，但遭怪罪，最後獨自登機。據稱她在抵達洛杉磯機場後，在海關被攔下，美國聯邦調查局（FBI）派人調查，沒收她的手機作為證物，但放她入境。

當閻麗夢在美國尋找落腳處時，她在老家中國的親友正遭磨難。她宣稱中國政府派人到她老家青島，破壞她的小公寓、偵訊她的雙親；與雙親聯繫時，對方希望她回到中國，責怪她根本不知道自己在幹嘛。

福斯的報導指出，香港大學已撤下有關閻麗夢的頁面，並顯然已取消她的登入權限。校方發言人告訴福斯新聞，閻麗夢目前並非學校員工。

中國駐美大使館則告訴福斯新聞，不知道閻麗夢是誰，並重申中國勇於處理疫情。世衛組織也持續否認在疫情伊始有任何不當作為。