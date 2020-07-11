台美高層互動進展　蕭美琴：我有自己的夢想

台美關係近幾年來持續升溫，新任駐美代表蕭美琴表示，台美高層的官方往來，社會上有很高的期待，「我也有自己的夢想」。她上任後將盡力擴大美國各界對台灣的支持度。

現任國安會諮詢委員會蕭美琴預定7月下旬赴任駐美代表，她10日接受中央社專訪時提到未來工作，強調推動台美簽訂自由貿易協定，是非常重要的議題。她認為，雖然台美之間的關稅已經不是非常龐大的障礙，「在全球經濟與產業重組過程當中，自由貿易協定是一劑很大的強心針」。

蕭美琴說，在美國經濟復甦過程中，若有新增的投資、設廠，對台灣而言都是機會，在美國產業鏈重整過程當中，一個自由貿易協定，對台美經貿關係的推進，絕對是非常重要的基礎，台灣要積極爭取。

她進一步說，全世界與中國開始脫鉤，在過去，台灣對中國的相互依賴性可能比其他國家還要深，「這個脫鉤不會很容易，我們也不太可能立即去完成這件事情」，但台灣必須要做的就是重新建置新的生產鏈、供應鏈，這相當關鍵。

對於台美洽訂自貿協定恐涉及美豬、美牛開放議題，蕭美琴說，她是處理對美的交涉，至於食品安全管制面如國際標準、市場甚至農產品安全的生產鏈等許多面向，台灣是民主社會，須做更多的討論與形成共識，「我是代表台灣共識與決議的人，不是由我來決定台灣社會該怎麼走」。

2016年總統蔡英文曾致電恭賀川普當選美國總統，兩國元首熱線國際矚目，近年來美國也施行包括「台灣旅行法」、「國防授權法」、「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」等友台法案，台美關係持續升溫，未來是否還能往上推展至半官方關係或某種程度的官方關係，備受關注。

蕭美琴表示，台美關係的法律基礎是台灣關係法，在台灣關係法的基礎上把互動機會與層級最大化，與美國官方或非官方的往來，每一個機會都要把握。

對於台美高層的官方往來，她表示，社會上有很高的期待，「我也有自己的夢想」，但現在最大變數是疫情，台灣就是盡量把握機會，讓關係正常化。

至於外界擔心美國大選結果可能改變台美關係，蕭美琴不評論美國大選選情，她認為，這是美國人要自己決定的事，不論美國人民的決定為何，都能延續深厚的台美關係。她的立場就是不論哪一個黨都要交朋友，如同AIT處長會與台灣在野黨互動，這都是正常的。

蕭美琴觀察，美國選民與社會對中國的觀感都蠻負面，對台灣則是友善，蔡總統520就職時，看到很多川普政府現任官員的祝賀，獲得美國民主黨提名競選總統的拜登也在推特上祝福蔡總統，她上任後將盡力擴大美國各界對台灣的支持度。