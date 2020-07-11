獲邀德國智庫發表演說　吳釗燮籲歐洲與台灣加強合作

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）外交部長吳釗燮應德國柏林智庫歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）之邀，於週四（9）發表視訊演說，除了分享台灣成功對抗新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的經驗，也呼籲國際社會共同面對中國透過「大外宣」等手段，擴張極權主義影響力的問題。

吳釗燮在演講中強調，中國威脅不僅是區域問題，國際社會中的民主社群必需共同面對，不能姑息，而台灣位處對抗中國的前線，值得各國更多關注與支持；台灣則會持續作為國際良善力量，同時與理念相近夥伴加強合作。

吳釗燮也提及中共在香港實施的香港版《國安法》，表示這部極具爭議的法律便是中國持續擴大其極權體制影響力的最新例證，「作為理念相近國家，儘管我們面臨對抗疾病大流行的挑戰，我們仍應共同捍衛民主。」

吳釗燮也分享台灣成功對抗武漢肺炎的經驗，包括政府的及時因應及人民的配合等，他也提及，在抗疫上台灣模式與中國共產黨對抗疫情的方式不同之處，在於政府的透明及誠實，「極權國家與民主政體對抗疫情的最大不同，在於現實是否誠實地被傳達給人民。」

外交部透過新聞稿表示，吳釗燮發表「從台灣抗疫經驗看鞏固全球民主」演說的場合屬於「隔離時刻：新冠肺炎時期的大思考」系列視訊會談第11場會議。前10場曾擔任主講的有前瑞典總理Carl Bildt、西班牙外長Arancha González ，以及瑞典外長Ann Linde等政要。

此次視訊會談由歐洲外交關係協會亞洲計畫處處長Janka Oertel擔任主持人，並有多位歐洲國家政要、官員、國際關係專家等線上聆聽，包括德國綠黨歐洲議會議員Reinhard Butikofer、前德國總理府國務大臣Eckart von Klaeden、前英國中東國務大臣Alistair Burt、前歐盟對外事務部顧問Robert Cooper、路透社全球執行編輯Alessandra Galloni，以及前德國在台協會處長Dr. Michael Zickerick等。

根據外交部，歐洲外交關係協會是由德國前外長Joschka Fischer、前芬蘭總統Martti Ahtisaari，以及義大利、比利時、愛沙尼亞前總理等多位歐洲政要於2007年成立，旨在研究歐洲外交及安全政策，在歐洲國家相關首都均設有辦事處，為重要的泛歐意識智庫。

外交部提及，歐洲外交關係協會共同主席為前瑞典總理暨外長Carl Bildt、丹麥歐洲智庫所長Lykke Friis，以及德國國會外委會主席Norbert Rottgen，成員約350人，包括歐洲國家現任或卸任元首、部長、高階官員、議員，以及產、學、媒、公民社會領袖等，協會頗富盛名及影響力。