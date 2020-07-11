英媒：英國準備5年內全面剔除5G建設中的華為設備

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）英國媒體報導，英國政府預計將設定目標，要在2025年全面剔除5G建設中的華為設備。

路透社引述《電訊報》（The Telegraph）報導，英國文化部長道登（Oliver Dowden）將在下周二（12）的國會會議中就華為問題發表聲明，表明部長們希望華為設備在五年內被全面移除。

除了新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情及香港議題，英中關係近來也因華為而越趨緊張，英國政府在1月間宣布華為在國內5G網路建設的所佔比例不能超過百分之35，且將排除華為用在最機敏的系統中。

英國近日也表示，美國對華為的制裁，也可能衝擊華為提供關鍵網路設備的能力。

英國進一步限制華為的作為，預料也將引起中國強烈不滿。中國駐英國大使劉曉明週一（6）便提出警告，「中國商界都在關注你們如何處理華為問題。如果你們去掉華為，就向中國其他企業傳遞了很不好的信息。」他還表示如果英國把中國當做有敵意的國家，就要自行「承擔後果」。

報導也指出，英國電信業者沃達豐（Vodafone）及英國電信（BT）在週四（9）表示，若要避免對國內5G建設造成重大干擾，理想中他們需要五至七年時間移除華為設備。

然而報導也指出，向來反對華為的保守派國會議員已向首相強森施壓（Boris Johnson），要求政府縮短除華為的時間表。