亞洲盜獵市場興旺 黑市赫見雲豹、雪豹器官

在新冠肺炎影響全球產業活動的當下，盜獵者卻沒有因此休息。根據聯合國調查，雖然全球對犀牛角和象牙的需求正在下降，獵豹和美洲豹卻因為被當成老虎的替代品，而成為盜獵的受害者。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)的〈自然犯罪報告〉(Wildlife Crime Report)指出，隨著亞洲的生活水準提升，非法的植物與野生動物市場正在逐漸壯大，盜獵團體甚至利用社群軟體兜售產品，貿易額上看數十億美元。過去20年內從149個國家和地區獲取的資料更顯示，黑檀木、象牙、犀角、穿山甲、活爬蟲類、大貓和歐洲鰻鱺最受歡迎。

由於部分地區原生的生物已經在盜獵的肆虐下所剩無幾，盜獵團體開始從其他地區引進同種類的生物。以穿山甲來說，亞洲的族群數量銳減，讓中非、西非等地一躍而成穿山甲走私的中心，2014年與2018年間，貿易額就成長了10倍。

而中國與越南對於「虎酒」和「虎膏」的需求，也讓盜獵者轉向其他大型貓科動物，這些不是老虎的動物被捕殺後，再以老虎部位的名目包裝售出，報告發現，已經有雲豹、雪豹和美洲豹的器官和身體部位因此在市場上流通。

報告分析，很多地方政府雖然有在處理，但是應該跳脫「扣押走私品」的思維，轉從打擊貪污與收賄等處著手。這些行徑在走私貿易中是不可或缺的一環，如果有足夠的力道，對非法野生貿易的管制一定更有幫助。