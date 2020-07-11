【好聚好散】台灣108年5.4萬對夫妻離婚　婚齡「未滿5年者」創10年新高！

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）有句話對婚姻的形容，算是相當貼切：「婚姻就像一座圍城，城裡的人想出去，城外的人想進來。」

內政部統計，108年國人離婚對數計5萬4346對，半數離婚者婚齡未滿9年，其中結婚未滿5年者共1萬8816對，占34.6%最多，為近10年新高；此外，婚齡30年以上離婚者占比也有逐年增加趨勢。

內政部今年2月也公布統計，108年國人結婚對數計13萬4524對，包括不同性別13萬1585對，相同性別2939對，較107年減少0.65%，為近10年來新低。

根據內政部發布的最新統計資料，去年國人離婚對數計5萬4346對，不同性別5萬4236對，相同性別110對，較107年減少0.1%，計56對，也較民國99年減少6.36%，計3691對；平均每日離婚對數為148.89對，較107年平均每日減少0.15對，較99年減少10.11對。

內政部指出，去年離婚者的婚齡中位數為8.17年，即半數離婚者婚齡未滿9年，較107年微減0.08年，較99年略減0.34年。在離婚的婚齡結構中，又以結婚未滿5年者占34.6%最多，共1萬8816對，較99年增加6.94個百分點，人數與占比皆為近10年新高；結婚滿5年未滿10年者占21.99%居次，共1萬1953對。

內政部表示，隨經濟社會演變，女性平均教育程度及經濟獨立能力不斷提升，「男主外、女主內」的傳統家庭分工方式已有所改變，婚姻維持與否考量因素更為多元。

內政部指出，台灣近10年離婚對數呈波動趨勢，99年離婚5萬8037對，緩減向下至103年5萬3144對最低後，再緩增至106年的5萬4439對，107、108年離婚對數連續緩降；去年有偶人口離婚率男性為千分之10.42，女性為千分之10.56，分別較99年減少0.9及1.03個千分點。

以離婚的婚齡結構來看，婚齡未滿5年者的占比逐年升高，自102年超過30%，以去年34.62%為最高；而婚齡30年以上離婚者占比也有逐年增加趨勢，從99年的4.09%升至去年的5.78%，增加1.7個百分點。婚齡中位數於103年達9.1年高點後，已連續5年下降。

若按國籍區分，離婚對數中以雙方都是本國籍者占82.12%最高，與非本國籍聯姻者占17.88%，其中以一方原為中國港澳地區者占9.62%最多，東南亞國籍者占6.97%次之。

婚姻這件事，不是三言兩語可以說得完。單身、結婚或者離婚，「選你所愛，愛你所選」吧。沒有其他因素的情況下，自己的人生當然要由自己掌握。

已婚的人該如何自處？台北市長柯文哲夫人陳佩琪，今年（2020年) 5月28日臉書po文的一段內容，可以參考一下。