【疫情下全球唯一】台灣熱氣球嘉年華登場　台東縣府雀躍「人潮回來了」！

台東熱氣球嘉年華11日開幕，由啦啦隊表演熱場，吸引不少民眾圍觀、拍照。中央社 台東熱氣球嘉年華11日開幕，由啦啦隊表演熱場，吸引不少民眾圍觀、拍照。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台東熱氣球嘉年華活動，今天(11日) 清晨5時在鹿野高台登場，五顏六色的熱氣球破曉升空，讓台東縱谷繽紛亮麗，現場湧入近萬名朝聖的民眾，也宣告台東觀光將再起飛。

上午火紅的太陽翻過海岸山脈，10多個巨大熱氣球緩緩升空，飛行在田園、溪谷上空，盤旋在山際間，讓台東的天空多采多姿。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，旅客今天湧入台東，熱氣球活動場地的鹿野鄉高台大草原，路旁停滿車輛，許多民眾走了1、2公里路進入會場，年輕人更是成群結隊，天未亮就在會場草原等待熱氣球升空。

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台東縣長饒慶鈴和多名縣議員到場參加開幕祈福，由台東大學啦啦隊表演熱場。台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳開心的說：「人潮回來了。」

余明勳說，受武漢肺炎(新冠肺炎，covid19 )疫情影響，許多國外團隊無法到台灣，但仍有國外飛行員不斷向台東縣政府表達，願意以自我隔離及篩檢方式爭取來台參與活動，實在令人感動。

交觀處表示，台東國際熱氣球嘉年華是今年全球唯一照常舉辦的熱氣球嘉年華。今天有18顆球參加開幕，11顆球升空自由飛，活動至8月30日，可追逐國外的造型球有28顆，有10顆更是首次來台東，每天主場地鹿野高台維持5至6顆造型球立球，以及5至6顆繫留球。

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