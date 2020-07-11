新加坡大選•執政黨奪83席勝選　總理李顯龍：成績不如預期、顯示選民盼國會多元化

新加坡10日在疫情下舉行國會大選，選民進入投票站前要量體溫，也須保持社交安全距離。中央社 新加坡10日在疫情下舉行國會大選，選民進入投票站前要量體溫，也須保持社交安全距離。中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）新加坡國會大選今天(11日) 凌晨揭曉，執政黨人民行動黨勝選，蟬聯執政，但反對黨工人黨成功固守阿裕尼集選區與後港單選區，還拿下盛港集選區，共在93席國會中搶下10席。

新加坡10日國會大選，人民行動黨在這屆大選得票率達61.24%，低於2015年大選的69.86%。

新加坡大選共劃設14個單選區、6個4人集選區、11個5人集選區，朝野包括11個政黨在內共有192名候選人競逐93席。集選區是新加坡實行的一種選舉制度，確保國會有少數種族代表。

人民行動黨選舉結果不如預期，挑戰阿裕尼集選區與後港單選區失利，更丟失盛港集選區。

這屆大選工人黨在93席中拿下10席，人民行動黨仍擁有絕大多數席位的83席。

工人黨勝選的國會議員為後港單選區的陳立峰。阿裕尼集選區的黨魁畢丹星、主席林瑞蓮、副主席莫哈默費沙（Muhamad Faisal bin Abdul Manap）、嚴燕松與貝里安。盛港集選區為何廷儒、蔡慶威、辣玉莎與林志蔚。

人民行動黨在新加坡長期執政，2015年9月大選結果囊括逾69%選票支持，這屆大選雖勝選，但丟失3個選區。

人民行動黨這屆大選遍地開花，參選93席。反對黨部分，新加坡前進黨參選24席，工人黨參選21席，新加坡民主黨參選11席。

其他反對黨諸如人民之聲參選10席，國民團結黨參選10席，革新黨參選6席，新加坡人民黨參選5席，新加坡民主聯盟參選5席，紅點同心黨參選5席，人民力量黨參選1席，無黨籍1人參選。

大選落幕，中央社引述新加坡總理李顯龍今天指出，選民在這屆大選中清楚表達希望國會更加多元化，雖期盼人民行動黨執政，但一部分人、尤其是年輕選民，希望看到國會有更多反對聲音。

新加坡10日舉行國會大選，總理李顯龍夫婦赴雅德小學投票站投下神聖一票。圖為李顯龍（左）及夫人何晶（右）步出投票站向媒體揮手致意。中央社

人民行動黨今天召開記者會，李顯龍表示，感謝選民對新加坡選舉的支持，這對新加坡的未來發展至關重要。這屆大選在疫情中舉行，為確保人民安全，政府制定額外預防安全措施，分批投票時段，設立更多投票站，但部分投票站仍舊出現超長人龍，投票時間後來延長兩個小時，最終投票率超過96%。

李顯龍指出，這屆大選，人民行動黨總得票率是61.24%，贏得83個議席，他感謝選民給人民行動黨明確的委託，這個成績雖沒有預期中的理想，但仍說明了人民行動黨獲得廣泛支持。

他認為，選舉結果顯示一些國人深受危機打擊，對未來感到不安，一些人收入減少，擔心工作與生計沒有保障，他們情緒難免不好。

李顯龍在記者會中也恭喜工人黨在阿裕尼集選區、後港單選區與盛港集選區取得不錯的表現，希望他們的議員在國會做出貢獻，共同建立更強韌的社會。

李顯龍說，這屆大選攸關執政黨領導的順利交棒，他保證會和國務資政尚達曼、張志賢與多位資深部長、第4代領導團隊王瑞杰與陳振聲等人傾全力處理各種問題，帶領新加坡走出危機，把一個完好無損、運作良好的新加坡，移交給下一個領導團隊。

他強調，如今選舉已經順利落幕，請大家放下過去的異議，一起合作，繼續共同奮鬥，守護生命，保障工作，共創未來。

新加坡是在6月30日大選提名日後進入長達9天競選活動，7月9日是「冷靜日」，7月10日大選。這屆大選符合投票資格選民265萬3942人，包括近23萬名的年輕首投族群。